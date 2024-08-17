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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Расинг М
Ливерпуль - Расинг М: обзор матча 17 августа 2024
Ливерпуль
17.08.2024, суббота, 20:00
Уругвай. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Расинг М
6'
A. Alaniz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Расинг М
Желтая карточка
L. Lemos
90'
+6
89'
Желтая карточка
D. Nandin
Замена
E. Olivera
️️️️
H. Quintana
87'
Замена
H. Vergara
️️️️
D. G. Garcia Cardozo
86'
Замена
L. Lemos
️️️️
L. Aued
86'
Пенальти не реализован!
L. Aued
84'
83'
Замена
A. Severo
️️️️
A. Alaniz
83'
Замена
J. Rivero
️️️️
T. Veron
83'
Замена
️️️️
J. Varela
77'
Желтая карточка
G. Cotugno
68'
Замена
H. Silveira
️️️️
J. Urretaviscaya
64'
Желтая карточка
J. Urretaviscaya
37'
Желтая карточка
J. Varela
Желтая карточка
E. Elizalde
35'
35'
Желтая карточка
R. Odriozola
6'
ГОЛ! 0:1!
A. Alaniz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
20
Кевин Амаро
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
10
N. Franco
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
11
Luciano Aued
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
7
Agustín Alaniz
ЦП
7
J. Varela
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
27
T. Veron
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Ливерпуль
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
23
L. Lemos
ЦП
14
H. Vergara
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
25
Rodrigo Teliz
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
9
Hugo Silveira
ЦФ
4-3-3
12
20
Амаро
2
23
2
50
28
10
11
19
16
4-5-1
25
17
3
33
4
7
23
80
27
7
23
28
29
29
28
11
23
23
11
50
14
14
50
27
21
21
27
7
7
7
7
80
9
9
80
Остались в запасе
Ливерпуль
Расинг М
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Alfonso de Luca
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
17
A. Hernandez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Ливерпуль - Расинг М
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Бельведере
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2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
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