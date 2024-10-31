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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Ахли
Аль-Иттихад - Аль-Ахли: обзор матча 31 октября 2024
Аль-Иттихад
31.10.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Ахли
42'
С. Аль-Шехри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Ахли
Замена
А. Аль-Биши
️️️️
М. Диаби
90'
+14
90'
+9
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Кессье
90'
+2
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
С. Бергвейн
86'
82'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Яслам
Замена
Х. Кадеш
️️️️
С. Аль-Шехри
73'
69'
Замена
З. Мубарак Аль-Джоани
️️️️
А. Аль-Асмари
64'
Желтая карточка
А. Аль-Асмари
Желтая карточка
А. Аль-Амри
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Аль-Шехри
Пас отдал
М. Диаби
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
(К)
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
5
Александер
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
2
Митай
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
10
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
3-2-2-1-2
1
Аль-Санби
27
Маджраши
3
Ибаньес
31
Яслам
46
Хамед
40
Аль-Асмари
10
Вейга
19
Кессье
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
11
Аль-Шехри
15
Кадеш
15
Кадеш
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
19
Диаби
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
19
Диаби
40
Аль-Асмари
30
Аль-Джоани
30
Аль-Джоани
40
Аль-Асмари
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
31
Яслам
9
Фирмино
9
Фирмино
31
Яслам
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Ахли
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
5
Александер
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
5
Александер
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Ахли
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
16
Офсайды
1
5
Количество передач
359
368
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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