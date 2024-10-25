Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Кадисия - Дамак
Аль-Кадисия - Дамак: обзор матча 25 октября 2024
Аль-Кадисия
25.10.2024, пятница, 17:40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Дамак
39'
Х. Киньонес
88'
П. Обамеянг
90+5'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Кадисия - Дамак
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Х. Диалло
Замена
М. Абулшамат
️️️️
К. Пуэртас
90'
+4
Замена
M. Al Shanqiti
️️️️
П. Обамеянг
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Аль-Обейд
️️️️
Д. Саяр Аль-Анази
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Фернандес
88'
Желтая карточка
А. Абдулла Азази
86'
83'
Замена
М. Аль-Немер
️️️️
Т. Абдулла
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
И. Альмена
76'
71'
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
A. Fallatah
71'
Замена
A. Al Qahtani
️️️️
Ф. Камано
71'
Замена
С. Аль-Хавсави
️️️️
Р. Солан
Замена
Т. Аль-Аммар
️️️️
A. Al-Othman
58'
56'
Желтая карточка
Т. Абдулла
Желтая карточка
Начо
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Киньонес
Пас отдал
И. Альмена
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Кастелс
24
Касем
6
Начо
4
Такри
6
Фернандес
8
Нандес
21
Пуэртас
23
Альмена
7
Обамеянг
9
33
Киньонес
4-3-1-2
1
Ницэ
6
Абдулла
15
Шафаи
3
Бедран
21
Аль-Анази
14
Н'Куду
10
Станчу
95
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
21
Пуэртас
2
Абулшамат
2
Абулшамат
21
Пуэртас
7
Обамеянг
50
50
7
Обамеянг
23
Альмена
11
Азази
11
Азази
23
Альмена
9
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
9
15
Солан
12
Аль-Хавсави
12
Аль-Хавсави
15
Солан
21
Аль-Анази
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
21
Аль-Анази
40
Камано
20
20
40
Камано
6
Абдулла
75
Аль-Немер
75
Аль-Немер
6
Абдулла
95
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
95
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Дамак
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Кадисия - Дамак
2
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
13
Офсайды
5
0
Количество передач
479
399
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
Новости команд
Все
Аль-Кадисия
Дамак
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Фейха»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Кадисии» и «Аль-Фейхи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Рияд» – «Аль-Кадисия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Высшая лига Саудовской Аравии: шансы «Аль-Рияда» и «Аль-Кадисии» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Кадисия» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Роналду заплакал во время чемпионского матча «Аль-Насра»
21 мая
1
Роналду забил 972-й и 973-й голы в карьере
21 мая
3
⚡️ Дубль 41-летнего Роналду принес «Аль-Насру» первое за 7 лет чемпионство
21 мая
10
«Аль-Наср» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Аль-Наср» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 2
20 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+