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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
Аль-Хиляль - Аль-Иттихад: обзор матча 21 сентября 2024
Аль-Хиляль
21.09.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
3'
А. Митрович
14'
А. Митрович (П)
37'
С. Аль-Давсари
86'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
С. Аль-Давсари
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
Фабиньо
86'
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Диаби
Замена
Я. аш-Шахрани
️️️️
Р. Лоди
80'
73'
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
С. Бергвейн
73'
Замена
Ф. Аль-Сагур
️️️️
М. Шанкити
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
Х. Тамбакти
60'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
М. Леонардо
59'
53'
Замена
С. Аль-Муса
️️️️
Д. Перейра
Желтая карточка
Малком
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
С. Аль-Давсари
Пас отдал
Р. Невеш
37'
17'
Желтая карточка
Д. Перейра
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Митрович
14'
11'
Желтая карточка
Н. Канте
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Р. Невеш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
55
аль-Булеахи
87
Тамбакти
2
Канселу
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
34
Бергвейн
9
Бензема
6
Лоди
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
6
Лоди
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
87
Тамбакти
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
87
Тамбакти
29
Аль-Давсари
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
29
Аль-Давсари
2
Перейра
6
Аль-Муса
6
Аль-Муса
2
Перейра
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
6
Фабиньо
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
6
Фабиньо
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
28
Мохамед Канно
ЦП
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Иттихад
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
17
Офсайды
4
9
Количество передач
519
361
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Информация о матче
Стадион:
Киндом Арена
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