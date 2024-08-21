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Волгарь - Победа
Волгарь - Победа: обзор матча 21 августа 2024
Волгарь
21.08.2024, среда, 18:00
Россия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
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Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Победа
2 : 1
24.10.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Кызылташ
4 : 1
17.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Победа
2 : 1
10.10.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
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