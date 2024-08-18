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Расписание матчей
Люксембург. Национальный дивизион
Беттембург - Прогрес
Беттембург - Прогрес: обзор матча 18 августа 2024
Беттембург
18.08.2024, воскресенье, 19:30
Люксембург. Национальный дивизион, 3 тур
1 : 3
Завершен
Прогрес
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Статистика матча Беттембург - Прогрес
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Дюделанж
5 : 0
25.05.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
УНА Штрассен
3 : 0
11.05.2025
Беттембург
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Беттембург
0 : 0
04.05.2025
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Вильц
3 : 2
27.04.2025
Беттембург
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
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Прогрес
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
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