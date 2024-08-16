Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Труа
Генгам - Труа: обзор матча 16 августа 2024
Генгам
16.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 1 тур
4 : 0
Завершен
Труа
19'
Л. Мароннье
33'
Ж. Сиве
80'
T. Luvambo
83'
T. Luvambo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Труа
Замена
L. Vallier
️️️️
H. Picard
89'
85'
Замена
R. Fage
️️️️
J. Assoumou
Замена
T. Godame
️️️️
Ж. Сиве
85'
Замена
С. Гендуз
️️️️
К. Сидибе
85'
Замена
R. Touzghar
️️️️
A. Sagna
84'
ГОЛ! 4:0!
T. Luvambo
Пас отдал
К. Сидибе
83'
ГОЛ! 3:0!
T. Luvambo
Пас отдал
А. Сиссоко
80'
Замена
T. Luvambo
️️️️
Б. Лабе
78'
69'
Желтая карточка
А. Брус
69'
Замена
A. Kante
️️️️
T. Akpakoun
63'
Желтая карточка
T. Akpakoun
60'
Замена
M. Hamdi
️️️️
И. Бура
45'
+1
Желтая карточка
М. Диас
ГОЛ! 2:0!
Ж. Сиве
Пас отдал
Б. Лабе
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мароннье
Пас отдал
А. Сиссоко
19'
17'
Желтая карточка
М. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
26
Mathis Riou
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
Труа
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
37
T. Akpakoun
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
6
Адриен Монфрей
(К)
ЦЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
20
Рено Рипар
ПВ
15
Jaures Assoumou
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
19
Ibrahim Traore
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
84
Rayan Touzghar
ЦП
34
Tieri Godame
ЦФ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
Труа
1
Corentin Michel
ВР
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
31
Wylan Pierrilus
ЦП
42
Abdoulaye Kante
ЦП
12
Ryan Fage
ЦП
4-1-3-2
1
2
Мароннье
24
26
58
Сиссоко
6
Сидибе
4
22
11
96
Лабе
43
Сиве
4-1-1-2-3
37
4
Диас
6
Монфрей
14
Бура
7
Шавалерен
10
М'Чангама
20
Рипар
8
Диоп
19
1
15
22
24
24
22
96
Лабе
92
92
96
Лабе
11
84
84
11
43
Сиве
34
34
43
Сиве
6
Сидибе
19
Гендуз
19
Гендуз
6
Сидибе
14
Бура
26
26
14
Бура
37
42
42
37
15
12
12
15
Остались в запасе
Генгам
Труа
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
1
Corentin Michel
ВР
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
31
Wylan Pierrilus
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
Остались в запасе
1
Corentin Michel
ВР
13
Sankhoun Diawara
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
31
Wylan Pierrilus
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Генгам - Труа
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
13
Офсайды
3
1
Количество передач
463
497
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Труа
Франция. Лига 1, 13 тур
Труа
- : -
06.12.2026
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Труа
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Лига 1: шансы «Ниццы» и «Труа» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
«Труа» – «Гавр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Труа» и «Гавра» на победу в матче 11 тура
19 ноября
Сафонов прокомментировал 11-ю победу «ПСЖ» подряд
8 ноября
1
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
8 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+