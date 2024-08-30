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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аджман Клуб - Шабаб Аль-Ахли
Аджман Клуб - Шабаб Аль-Ахли: обзор матча 30 августа 2024
Аджман Клуб
30.08.2024, пятница, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
72'
J. Flemmings
26'
Б. Планич
68'
С. Азмун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аджман Клуб - Шабаб Аль-Ахли
ГОЛ! 1:2!
J. Flemmings
72'
68'
ГОЛ! 0:2!
С. Азмун
62'
Замена
Y. César
️️️️
А. Сухаил
Замена
M. Souboul
️️️️
A. Vasiljević
62'
Замена
A. Rakan
️️️️
S. Saeed
62'
46'
Замена
Я. Аль-Гассани
️️️️
G. Bala
31'
Желтая карточка
G. Bala
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Планич
Пас отдал
G. Alvarez Suarez
Желтая карточка
M. Kosanović
18'
Желтая карточка
A. Vasiljević
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аджман Клуб
81
Ali Al Hosani
(К)
ВР
14
Fradj Ben Njima
ЦЗ
16
Aleksandar Vasiljević
ЦЗ
15
Miloš Kosanović
ЦЗ
28
Saoud Saeed
ЦЗ
10
Haykeul Chikhaoui
ЦП
26
Bilal Abdullah
ЦП
57
Isam Faiz
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
37
Aymane El Hassouni
ЦФ
9
Walid Azarou
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
31
Kauan Santos
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
13
Renan
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аджман Клуб
30
Yousuf Ahmed
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
2
Abdulrahman Rakan
ЦЗ
21
Waleed Al Yammahi
ЦЗ
3
Abdullah Al Junaibi
ЦЗ
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
67
Anas Mittache
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
30
Oumar Keita
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
4-3-3
81
14
15
28
16
10
26
57
9
37
7
3-1-3-1-2
12
Хамза
4
Планич
77
16
Рикельме
80
Каскардо
31
19
Миливойевич
66
15
Сухаил
20
Азмун
13
16
22
22
16
28
2
2
28
77
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
77
15
Сухаил
57
57
15
Сухаил
Остались в запасе
Аджман Клуб
Шабаб Аль-Ахли
30
Yousuf Ahmed
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
21
Waleed Al Yammahi
ЦЗ
3
Abdullah Al Junaibi
ЦЗ
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
67
Anas Mittache
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
30
Oumar Keita
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
30
Yousuf Ahmed
ВР
8
Mohamed Ismael
ЦЗ
12
Mohammad Nasser
ЦЗ
21
Waleed Al Yammahi
ЦЗ
3
Abdullah Al Junaibi
ЦЗ
11
Abdulla Abdelaziz
ЦП
90
Obaid Al Zaabi
ЦП
20
Hassan Ibrahim Saqer
ЦП
67
Anas Mittache
ЦП
19
Rocky Marciano
ЦФ
Остались в запасе
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
4
Mohammed Marzooq
ЦЗ
30
Oumar Keita
ЦП
8
Abdalla Al Naqbi
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Mohammad Juma
ЦФ
Главный тренер
Горан Туфегджич
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аджман Клуб - Шабаб Аль-Ахли
2
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
456
311
Сейвы
4
9
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аджман Клуб
- : -
04.12.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
Аджман Клуб
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
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