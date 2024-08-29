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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шарджа - Аль-Иттихад
Шарджа - Аль-Иттихад: обзор матча 29 августа 2024
Шарджа
29.08.2024, четверг, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Иттихад
52'
F. Ben Al Arbi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарджа - Аль-Иттихад
Желтая карточка
M. Abdulbasit
90'
+5
Замена
K. Bawazir
️️️️
F. Ben Al Arbi
83'
Замена
M. Hassan
️️️️
M. Meloni
83'
Замена
M. Abdulbasit
️️️️
L. Pereira
76'
69'
Замена
A. Salim Ali
️️️️
W. Rashid
61'
Замена
L. Leite
️️️️
Ш. Моганлу
ГОЛ! 1:0!
F. Ben Al Arbi
Пас отдал
L. Pereira
52'
45'
Желтая карточка
C. Eduardo
42'
Желтая карточка
М. Гайеди
Желтая карточка
L. Pereira
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарджа
40
Adel Al Hosani
(К)
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
22
Marcus Meloni
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
24
Маджид Рашид
ОП
30
Ousmane Camara
ЦП
11
Firas Ben Al Arbi
ЦП
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Аль-Иттихад
33
Sultan Al Mantheri
ВР
25
Abdul Salam Mohammed
ЦЗ
23
Waleed Rashid
ЦЗ
73
Michel Dreifke
ЦЗ
12
Salim Rashid Obaid
ЦЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
8
Caio Eduardo
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
14
Filip Kiss
(К)
ЦП
24
Khalid Al Darmaki
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Шарджа
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
6
Dhari Fahad
ЦП
5
Mohammad Abdulbasit
ЦП
14
Khaled Bawazir
ЦП
77
Khalifa Sembaij
ЦП
88
Majed Hassan
ЦП
70
Badir Al-Suwaidi
ЦФ
Аль-Иттихад
17
Eisa Houti
ВР
5
Abdalla Faisal
ЦЗ
20
A. Salim Ali
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
77
Leandro Leite
ЦФ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
3-3-2-1
40
55
22
11
96
Ю-Мин
24
Рашид
19
Эбрахейм
30
11
7
4-4-1-1
33
23
73
12
25
11
Бесса
14
24
8
10
Гайеди
70
Моганлу
11
5
5
11
11
14
14
11
22
88
88
22
23
20
20
23
70
Моганлу
77
77
70
Моганлу
Остались в запасе
Шарджа
Аль-Иттихад
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
6
Dhari Fahad
ЦП
77
Khalifa Sembaij
ЦП
70
Badir Al-Suwaidi
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
17
Eisa Houti
ВР
5
Abdalla Faisal
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
ЦЗ
6
Dhari Fahad
ЦП
77
Khalifa Sembaij
ЦП
70
Badir Al-Suwaidi
ЦФ
Остались в запасе
17
Eisa Houti
ВР
5
Abdalla Faisal
ЦЗ
3
Mohamed Sabeel Obeid
ЦЗ
88
Habib Al-Fardan
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
27
Yaser Hassan Mohamed Hassan Ali Alblooshi
ЦФ
18
Khaled Ali Al Asbahi
ЦФ
42
Ahmed Abunamous
ЦФ
22
Mohammed Ali
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Главный тренер
Гази Аль-Шаммари
Статистика матча Шарджа - Аль-Иттихад
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
16
Офсайды
4
1
Количество передач
391
399
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
Юнайтед ФК
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Хатта Клуб
- : -
05.12.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Зафра
1 : 3
07.11.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аджман Клуб
2 : 3
11.09.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Иттихад
0 : 2
04.09.2026
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