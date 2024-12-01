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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Дукла ББ
Слован - Дукла ББ: обзор матча 01 декабря 2024
Слован
01.12.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Дукла ББ
48'
Т. Барсегян
56'
Р. Мак
76'
Р. Мак
3'
M. Rymarenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Дукла ББ
90'
Желтая карточка
A. Brenkus
86'
Замена
A. Brenkus
️️️️
Я. Поважанец
86'
Замена
O. Klimpl
️️️️
M. Pišoja
Замена
И. Мецоко
️️️️
Р. Мак
79'
Замена
А. Гайдош
️️️️
Н. Марчелли
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Мак
Пас отдал
Н. Марчелли
76'
Замена
К. Саввидис
️️️️
М. Толич
72'
Замена
С. Блэкмен
️️️️
А. Мустафич
72'
68'
Замена
Д. Веселовски
️️️️
T. Slebodnik
Желтая карточка
М. Войтко
67'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Л. Паушек
57'
ГОЛ! 2:1!
Р. Мак
Пас отдал
М. Толич
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барсегян
Пас отдал
Л. Паушек
48'
35'
Замена
A. Hanes
️️️️
T. Záhumenský
Желтая карточка
Г. Кашия
34'
Желтая карточка
К. Байрич
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
M. Rymarenko
Пас отдал
M. Pišoja
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
(К)
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Марко Толич
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
6
Dávid Richtárech
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
8
Артур Гайдош
АП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
19
Branko Pindura
ЦФ
3-5-2
71
Такац
27
Войтко
4
Кашия
25
Паушек
11
Барсегян
20
Мустафич
10
Марчелли
12
Байрич
77
Игнатенко
21
Мак
10
Толич
4-3-3
36
41
13
25
88
6
7
Поважанец
82
44
11
9
20
Мустафич
28
Блэкмен
28
Блэкмен
20
Мустафич
10
Толич
88
Саввидис
88
Саввидис
10
Толич
10
Марчелли
8
Гайдош
8
Гайдош
10
Марчелли
21
Мак
93
Мецоко
93
Мецоко
21
Мак
25
Паушек
13
Стрелец
13
Стрелец
25
Паушек
82
49
49
82
9
20
Веселовски
20
Веселовски
9
7
Поважанец
23
23
7
Поважанец
44
73
73
44
Остались в запасе
Слован
Дукла ББ
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
29
Tomáš Malec
ЦФ
19
Branko Pindura
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
29
Tomáš Malec
ЦФ
19
Branko Pindura
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Слован - Дукла ББ
3
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
12
Офсайды
2
1
Количество передач
577
336
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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