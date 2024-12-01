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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Комарно - Кошице
Комарно - Кошице: обзор матча 01 декабря 2024
Комарно
01.12.2024, воскресенье, 17:30
Словакия. Найк Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кошице
25'
G. Ganbayar
65'
Ж. Медведь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комарно - Кошице
85'
Желтая карточка
M. Faško
Замена
T. Nemeth
️️️️
D. Ožvolda
85'
84'
Желтая карточка
Л. Фабиш
79'
Желтая карточка
Я. Кривяк
69'
Замена
N. Innocenti
️️️️
Н. Горосито
69'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Z. Jones
Желтая карточка
Š. Šmehyl
65'
Желтая карточка
J. Sylvestr
65'
65'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Медведь
Пас отдал
G. Niarchos
Замена
C. Bayemi
️️️️
N. Tamás
54'
Замена
J. Pastorek
️️️️
G. Nagy
54'
Замена
M. Šimko
️️️️
R. Pillár
34'
ГОЛ! 1:0!
G. Ganbayar
Пас отдал
J. Sylvestr
25'
9'
Желтая карточка
P. Varga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
12
Dominik Zak
ЦП
6
Dan Ožvolda
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
22
Nándor Tamás
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Кошице
31
David Sipos
ВР
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
55
Жан Медведь
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Комарно
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
3
Martin Šimko
ЦП
7
Jozef Pastorek
ЦП
15
David Kmeto
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
4-3-3
1
8
24
21
5
12
6
77
9
7
22
4-2-4
31
21
Фабиш
16
Горосито
24
Кружляк
20
Кривяк
8
66
23
10
7
55
Медведь
21
3
3
21
77
7
7
77
6
10
10
6
22
17
17
22
10
77
Сантуш
77
Сантуш
10
16
Горосито
90
90
16
Горосито
Остались в запасе
Комарно
Кошице
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
15
David Kmeto
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
15
David Kmeto
ЦП
9
Gabor Toth
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Jozef Špyrka
ЦФ
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Комарно - Кошице
2
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
15
Офсайды
1
2
Количество передач
297
541
Сейвы
4
4
Точность передач %
67
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Stadion FC ViOn, Zlate Moravce
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