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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Ружомберок
Тренчин - Ружомберок: обзор матча 09 ноября 2024
Тренчин
09.11.2024, суббота, 17:30
Словакия. Найк Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Ружомберок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Ружомберок
Желтая карточка
D. Bariš
90'
+3
88'
Желтая карточка
A. Tučný
81'
Желтая карточка
S. Lavrinčík
77'
Замена
M. Boďa
️️️️
А. Селецки
77'
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
M. Chobot
Желтая карточка
L. Mikulaj
76'
73'
Желтая карточка
D. Kostl
72'
Замена
K. Domonkos
️️️️
Я. Гладик
Замена
T. Hajovsky
️️️️
H. Pavek
67'
56'
Замена
A. Tučný
️️️️
D. Huf
Замена
L. Mikulaj
️️️️
B. Donkor
55'
26'
Пенальти не реализован!
Я. Гладик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
11
Emma Uchegbu
ЦФ
14
T. Bondarenko
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
9
D. Huf
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
4
Oliver Luterán
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
1-3-5
30
90
14
Голубек
6
5
25
19
27
7
14
3-4-1-2
1
32
Габриэль
33
Малы
28
Селецки
20
17
9
16
14
Гладик
6
9
90
8
8
90
19
21
21
19
20
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
20
14
Гладик
10
10
14
Гладик
9
17
17
9
28
Селецки
30
30
28
Селецки
Остались в запасе
Тренчин
Ружомберок
1
Andrija Katić
ВР
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
83
Luka Damjanovic
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
34
Matěj Luksch
ВР
4
Oliver Luterán
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
18
Armin Derlek
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
83
Luka Damjanovic
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
8
Mustapha Yakubu
ЦФ
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
4
Oliver Luterán
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
26
Marko Kelemen
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Тренчин - Ружомберок
2
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
13
13
Офсайды
0
3
Количество передач
409
383
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
0 : 0
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Сихот
Новости команд
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Тренчин
Ружомберок
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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