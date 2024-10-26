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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Дукла ББ - Ружомберок
Дукла ББ - Ружомберок: обзор матча 26 октября 2024
Дукла ББ
26.10.2024, суббота, 16:30
Словакия. Найк Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ружомберок
21'
M. Rymarenko
36'
M. Hlinka
47'
D. Huf
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дукла ББ - Ружомберок
Замена
O. Klimpl
️️️️
N. Šikula
90'
+3
Желтая карточка
I. Anokye Mensah
90'
+2
Замена
A. Hanes
️️️️
B. Ľupták
84'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
M. Rymarenko
84'
81'
Замена
M. Boďa
️️️️
D. Kostl
78'
Желтая карточка
O. Luterán
Замена
T. Slebodnik
️️️️
T. Malec
75'
74'
Замена
M. Chobot
️️️️
A. Tučný
Желтая карточка
T. Malec
63'
Вторая желтая
T. Záhumenský
55'
47'
ГОЛ! 2:1!
D. Huf
46'
Замена
D. Huf
️️️️
М. Мадленьяк
46'
Замена
K. Domonkos
️️️️
T. Mudry
ГОЛ! 2:0!
M. Hlinka
Пас отдал
T. Záhumenský
36'
35'
Замена
M. Luksch
️️️️
D. Tapaj
ГОЛ! 1:0!
M. Rymarenko
Пас отдал
M. Pišoja
21'
Желтая карточка
T. Záhumenský
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
21
Lukáš Migaľa
ЦЗ
82
Marián Pišoja
ЦП
10
Branislav Ľupták
ЦП
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
11
Martin Rymarenko
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
17
Adam Tučný
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
3
Bernard Petrak
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
73
Adam Hanes
ЦФ
23
A. Brenkus
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
10
Kristóf Domonkos
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
30
Martin Boďa
ЦФ
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
3-2-2-3
36
13
41
21
88
25
82
10
11
29
44
3-4-1-2
1
33
Малы
32
Габриэль
23
Мадленьяк
4
17
9
16
14
Гладик
6
17
13
49
49
13
11
7
Поважанец
7
Поважанец
11
10
73
73
10
29
9
9
29
1
34
34
1
6
10
10
6
17
20
20
17
23
Мадленьяк
9
9
23
Мадленьяк
16
30
30
16
Остались в запасе
Дукла ББ
Ружомберок
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
24
Mate Szolgai
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Остались в запасе
41
Ivan Rehák
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
Остались в запасе
24
Mate Szolgai
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Дукла ББ - Ружомберок
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
7
Офсайды
2
0
Количество передач
245
255
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Dzivjak, Slovakia
Стадион:
SNP Stadion, Banska Bystrica
Новости команд
Все
Дукла ББ
Ружомберок
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
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