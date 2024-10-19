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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Земплин Михаловце - Кошице
Земплин Михаловце - Кошице: обзор матча 19 октября 2024
Земплин Михаловце
19.10.2024, суббота, 16:30
Словакия. Найк Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Кошице
3'
M. Marcin
67'
S. Danko
73'
P. Volanakis
37'
F. Bahi (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Земплин Михаловце - Кошице
Желтая карточка
M. Šahinović
90'
86'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
D. Magda
Замена
M. Bednár
️️️️
A. Musa Zubairu
83'
Замена
U. Adekunle Issa
️️️️
А. Кизиридис
82'
78'
Замена
Н. Горосито
️️️️
M. Zsigmund
ГОЛ! 3:1!
P. Volanakis
73'
ГОЛ! 2:1!
S. Danko
67'
66'
Желтая карточка
G. Niarchos
Замена
E. Pačinda
️️️️
M. Marcin
60'
Замена
S. Danko
️️️️
I. Žofčák
46'
45'
+3
Желтая карточка
Я. Кривяк
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
F. Bahi
Желтая карточка
M. Marcin
22'
18'
Замена
G. Niarchos
️️️️
S. Bokros
ГОЛ! 1:0!
M. Marcin
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Земплин Михаловце
1
Muhamed Šahinović
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
26
Tornike Dzotsenidze
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
12
Franck Bahi
ЦЗ
6
Yushi Shimamura
ЦП
4
Abdul Musa Zubairu
ЦП
9
Matúš Marcin
ЦП
10
Igor Žofčák
(К)
ЦП
12
Eduvie Ikoba
ЦФ
89
Александрос Кизиридис
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Daniel Magda
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
8
David Gallovic
ЦП
22
Szilárd Bokros
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Земплин Михаловце
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
7
Usman Adekunle Issa
ЦП
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
51
Stanislav Danko
ЦП
66
Martin Bednár
ЦФ
11
Erik Pačinda
ЦФ
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
7
Giannis Niarchos
ЦФ
4-4-2
1
13
Тарадуда
5
12
26
6
9
10
4
89
Кизиридис
12
3-2-2-3
31
20
Кривяк
5
21
21
Фабиш
24
Кружляк
8
22
23
25
27
89
Кизиридис
7
7
89
Кизиридис
10
51
51
10
4
66
66
4
9
11
11
9
25
16
Горосито
16
Горосито
25
21
77
Сантуш
77
Сантуш
21
22
7
7
22
Остались в запасе
Земплин Михаловце
Кошице
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Главный тренер
Антон Солтис
22
Matúš Kira
ВР
29
Simon Sabolcik
ЦП
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
23
Ivan Tyurin
ВР
1
Patrik Lukáč
ВР
8
Lukáš Šimko
ЦЗ
55
Artúr Musák
ЦП
21
Samuel Ramos
ЦП
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
29
Simon Sabolcik
ЦП
10
Zyen Jones
ЦФ
Главный тренер
Антон Солтис
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Земплин Михаловце - Кошице
2
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
22
11
Офсайды
1
0
Количество передач
320
374
Сейвы
6
1
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Mestsky futbalovy stadion Michalovce, Michalovce
Новости команд
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