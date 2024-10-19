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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Тренчин - Скалица
Тренчин - Скалица: обзор матча 19 октября 2024
Тренчин
19.10.2024, суббота, 16:30
Словакия. Найк Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Скалица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тренчин - Скалица
Желтая карточка
D. Bariš
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
A. Kopas
Замена
B. Donkor
️️️️
S. Suleiman
90'
88'
Желтая карточка
J. Vlasko
Желтая карточка
B. Donkor
81'
68'
Замена
A. Gaži
️️️️
A. Morong
55'
Замена
M. Fábry
️️️️
R. Matejov
Желтая карточка
S. Suleiman
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
90
Hugo Pavek
ЦЗ
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Скалица
39
Martin Junas
ВР
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
37
Adam Krčík
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
19
Martin Mášik
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
71
Lukas Leginus
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Тренчин
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
11
Marek Fábry
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
2-2-5
1
90
8
14
Голубек
5
70
55
Стойсавлевич
11
7
27
4-4-2
39
37
3
16
20
18
8
9
19
33
71
70
19
19
70
9
11
11
9
16
11
11
16
Остались в запасе
Тренчин
Скалица
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Остались в запасе
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
23
Samuel Šefčík
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
83
Luka Damjanovic
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Тренчин - Скалица
4
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
14
Офсайды
1
1
Количество передач
337
295
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
0 : 0
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
0 : 0
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Сихот
Новости команд
Все
Тренчин
Скалица
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
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