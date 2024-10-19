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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - ДАК 1904
Ружомберок - ДАК 1904: обзор матча 19 октября 2024
Ружомберок
19.10.2024, суббота, 16:30
Словакия. Найк Лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
ДАК 1904
18'
S. Lavrinčík (П)
12'
Ф. Бэсси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - ДАК 1904
Желтая карточка
M. Kelemen
90'
+1
Замена
M. Kelemen
️️️️
M. Chrien
88'
85'
Желтая карточка
П. Ортис
85'
Замена
И. Андзуана
️️️️
К. Херц
72'
Желтая карточка
Р. Япи
Желтая карточка
S. Lavrinčík
70'
69'
Желтая карточка
Л. Алмаши
Желтая карточка
Ш. Габриэль
67'
63'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
Ф. Бэсси
Замена
D. Huf
️️️️
A. Tučný
60'
41'
Желтая карточка
A. Mendez
Желтая карточка
A. Tučný
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Lavrinčík
18'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
К. Херц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
1
Dominik Tapaj
ВР
28
Александер Селецки
ЛЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
9
Martin Chrien
(К)
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
17
Adam Tučný
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
27
Милан Виталис
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
Ружомберок
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
20
Marián Chobot
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
17
Иоан Андзуана
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
30
Andrej Zaprazny
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
3-5-1-1
1
28
Селецки
2
32
Габриэль
17
4
16
9
19
14
Гладик
17
4-3-3
1
Попович
27
Япи
33
Качараба
28
23
Ортис
27
Виталис
6
Байо
24
Херц
25
14
Бэсси
46
Труса
17
9
9
17
9
26
26
9
24
Херц
17
Андзуана
17
Андзуана
24
Херц
14
Бэсси
99
Алмаши
99
Алмаши
14
Бэсси
Остались в запасе
Ружомберок
ДАК 1904
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
20
Marián Chobot
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
1
Leandro Filipe
ВР
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
30
Andrej Zaprazny
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
Остались в запасе
34
Matěj Luksch
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
20
Marián Chobot
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
24
Mate Szolgai
ЦП
3
J. Maslo
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
13
Levente Bősze
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
30
Andrej Zaprazny
ЦФ
48
Andrej Zaprazny
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Статистика матча Ружомберок - ДАК 1904
4
4
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
11
Нарушения
18
12
Офсайды
1
4
Количество передач
237
439
Сейвы
3
5
Точность передач %
62
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
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