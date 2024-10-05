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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Слован - Тренчин
Слован - Тренчин: обзор матча 05 октября 2024
Слован
05.10.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Тренчин
50'
Л. Стойсавлевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Тренчин
Желтая карточка
К. Виммер
90'
+6
Замена
М. Войтко
️️️️
Д. Игнатенко
87'
84'
Замена
L. Zorić
️️️️
D. Bariš
Замена
И. Мецоко
️️️️
Ш. Зуберу
74'
54'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
T. Hajovsky
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Стойсавлевич
50'
Замена
К. Виммер
️️️️
С. Вут
46'
Замена
К. Саввидис
️️️️
А. Гайдош
46'
Замена
С. Блэкмен
️️️️
Ю. Медведев
46'
36'
Желтая карточка
T. Bondarenko
31'
Желтая карточка
B. Donkor
Желтая карточка
Д. Игнатенко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
8
Артур Гайдош
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
11
Тигран Барсегян
(К)
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
5
Rahim Ibrahim
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
7
Chinonso Emeka
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Слован
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
3
Luka Zorić
ЦП
16
Adrian Fiala
ЦП
6
S. Ben Sallam
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
2-5-1-2
31
Трновски
4
Вут
17
Медведев
10
Марчелли
11
Барсегян
77
Игнатенко
12
Байрич
8
Гайдош
10
Толич
13
Стрелец
23
Зуберу
2-2-5
30
8
90
5
14
Голубек
19
55
Стойсавлевич
7
11
27
77
Игнатенко
27
Войтко
27
Войтко
77
Игнатенко
4
Вут
6
Виммер
6
Виммер
4
Вут
17
Медведев
28
Блэкмен
28
Блэкмен
17
Медведев
8
Гайдош
88
Саввидис
88
Саввидис
8
Гайдош
23
Зуберу
93
Мецоко
93
Мецоко
23
Зуберу
27
3
3
27
8
6
6
8
Остались в запасе
Слован
Тренчин
1
Адам Грдина
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
16
Adrian Fiala
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
20
Ален Мустафич
ЦП
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
2
Samuel Bagín
ЦЗ
16
Adrian Fiala
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
70
Sani Suleiman
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Слован - Тренчин
2
3
Всего ударов по воротам
30
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
1
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
525
309
Сейвы
6
7
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
16
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
12
8
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Dzivjak, Slovakia
Стадион:
Национальный футбольный стадион
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