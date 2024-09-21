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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - ДАК 1904
Скалица - ДАК 1904: обзор матча 21 сентября 2024
Скалица
21.09.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
ДАК 1904
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
16
R. Matejov
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
8
Davi Alves
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
14
Matej Hradecky
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
39
Benjamin Száraz
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
3-5-2
39
16
20
3
9
19
14
18
8
71
11
3-3-1-3
1
Попович
23
Ортис
33
Качараба
28
24
Херц
13
6
Байо
10
Рамадан
46
Труса
25
14
Бэсси
Остались в запасе
Скалица
ДАК 1904
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
39
Benjamin Száraz
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
5
Michal Ranko
ЦЗ
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
11
Adam Gaži
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
17
Иоан Андзуана
ЦП
68
Máté Tuboly
ЦП
39
Benjamin Száraz
ЦФ
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Статистика матча Скалица - ДАК 1904
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
18
Количество передач
352
443
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Boris Marhefka, Slovakia
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
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