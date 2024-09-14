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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
ДАК 1904 - Слован
ДАК 1904 - Слован: обзор матча 14 сентября 2024
ДАК 1904
14.09.2024, суббота, 21:30
Словакия. Найк Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Слован
48'
Г. Кашия (АГ)
56'
Т. Барсегян
89'
Т. Барсегян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДАК 1904 - Слован
Пенальти не реализован!
М. Труса
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
С. Блэкмен
90'
+9
Желтая карточка
К. Байрич
Желтая карточка
M. Brunetti
90'
+7
90'
+2
Замена
Ш. Зуберу
️️️️
М. Толич
90'
+2
Замена
Н. Марчелли
️️️️
Т. Барсегян
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Барсегян
Желтая карточка
Т. Качараба
88'
88'
Желтая карточка
К. Виммер
Желтая карточка
L. Bősze
84'
Замена
L. Bősze
️️️️
И. Андзуана
77'
73'
Замена
И. Мецоко
️️️️
Д. Стрелец
69'
Желтая карточка
Г. Кашия
64'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Ю. Сзоке
64'
Замена
Р. Мак
️️️️
В. Вайсс
Замена
К. Херц
️️️️
Ж. Бернат
58'
Замена
Д. Редзич
️️️️
Ф. Бэсси
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Барсегян
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Кашия
48'
Желтая карточка
А. Попович
42'
37'
Желтая карточка
В. Вайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
1
Александар Попович
ВР
4
Марк Чингер
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
28
Alex Mendez
ЦЗ
27
Милан Виталис
ЦП
6
Махмуду Байо
ЦП
17
Иоан Андзуана
ЦП
23
Жан Бернат
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
25
Mateus Brunetti
ЦФ
46
Матей Труса
(К)
ЦФ
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
7
Владимир Вайсс
(К)
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
ДАК 1904
1
Leandro Filipe
ВР
30
Vasilios Kaltsas
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
13
Levente Bősze
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
23
Дамир Редзич
ЦФ
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
3-3-1-3
1
Попович
4
Чингер
33
Качараба
28
27
Виталис
6
Байо
17
Андзуана
23
Бернат
46
Труса
25
14
Бэсси
3-1-4-1-1
71
Такац
28
Блэкмен
6
Виммер
4
Кашия
37
Сзоке
12
Байрич
77
Игнатенко
11
Барсегян
7
Вайсс
10
Толич
13
Стрелец
23
Бернат
24
Херц
24
Херц
23
Бернат
17
Андзуана
13
13
17
Андзуана
14
Бэсси
23
Редзич
23
Редзич
14
Бэсси
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
37
Сзоке
33
Куцка
33
Куцка
37
Сзоке
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
10
Толич
23
Зуберу
23
Зуберу
10
Толич
Остались в запасе
ДАК 1904
Слован
1
Leandro Filipe
ВР
30
Vasilios Kaltsas
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
31
Мартин Трновски
ВР
17
Юрий Медведев
ПЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Leandro Filipe
ВР
30
Vasilios Kaltsas
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
68
Máté Tuboly
ЦП
10
Аммар Рамадан
АП
11
Ákos Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
17
Юрий Медведев
ПЗ
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча ДАК 1904 - Слован
4
5
Всего ударов по воротам
16
18
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
9
4
Нарушения
22
9
Офсайды
1
1
Количество передач
288
492
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 17 тур
ДАК 1904
- : -
06.12.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Слован
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Земплин Михаловце
- : -
05.12.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Martin Dohal, Slovakia
Стадион:
MOL Arena, Dunajska Streda
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