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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Скалица - Кошице
Скалица - Кошице: обзор матча 31 августа 2024
Скалица
31.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Кошице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Скалица - Кошице
90'
+3
Замена
D. Takac
️️️️
D. Gallovic
86'
Желтая карточка
D. Gallovic
Желтая карточка
A. Kopas
85'
Замена
T. Jibril
️️️️
M. Fábry
82'
81'
Желтая карточка
Л. Фабиш
76'
Замена
P. Varga
️️️️
M. Faško
57'
Замена
D. Magda
️️️️
S. Bokros
17'
Желтая карточка
N. Innocenti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скалица
39
Martin Junas
ВР
37
Adam Krčík
ЦЗ
20
Oliver Podhorín
(К)
ЦЗ
3
Martin Černek
ЦЗ
14
Matej Hradecky
ЦП
19
Martin Mášik
ЦП
18
Martin Nagy
ЦП
9
Adam Morong
ЦП
8
Davi Alves
ЦП
11
Marek Fábry
ЦФ
71
Lukas Leginus
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
(К)
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
7
Giannis Niarchos
ЦФ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Скалица
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
14
Taofiq Jibril
ЦФ
Кошице
22
Matúš Kira
ВР
21
Daniel Magda
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
17
D. Takac
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
3-5-2
39
37
20
3
19
18
9
8
14
71
11
3-2-5
31
21
Фабиш
5
24
Кружляк
22
8
7
55
Медведь
25
23
90
11
14
14
11
22
21
21
22
23
66
66
23
8
17
17
8
Остались в запасе
Скалица
Кошице
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
22
Matúš Kira
ВР
29
Simon Sabolcik
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
15
Sheun Emmanuel
ЦЗ
5
Michal Ranko
ЦЗ
22
Mário Hollý
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Остались в запасе
22
Matúš Kira
ВР
29
Simon Sabolcik
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
10
Zyen Jones
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
Главный тренер
Павол Майерник
Главный тренер
Гергей Гери
Статистика матча Скалица - Кошице
1
3
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
11
18
Офсайды
1
0
Количество передач
391
241
Сейвы
1
7
Точность передач %
76
64
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Скалица
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Скалица
- : -
29.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Скалица
0 : 2
17.10.2026
Тренчин
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Mestsky Stadion Skalica, Skalica
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