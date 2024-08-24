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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Кошице - Комарно
Кошице - Комарно: обзор матча 24 августа 2024
Кошице
24.08.2024, суббота, 19:00
Словакия. Найк Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Комарно
79'
N. Tamás
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кошице - Комарно
90'
+2
Желтая карточка
J. Trefil
89'
Замена
S. Daniel
️️️️
G. Ganbayar
88'
Замена
T. Nemeth
️️️️
D. Ožvolda
87'
Желтая карточка
J. Sylvestr
Замена
N. Innocenti
️️️️
S. Bokros
85'
Желтая карточка
Л. Сантуш
84'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
M. Faško
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
N. Tamás
Пас отдал
J. Špyrka
79'
Замена
G. Nagy
️️️️
P. Volesky
57'
Замена
N. Tamás
️️️️
Š. Šmehyl
57'
Замена
J. Sylvestr
️️️️
C. Bayemi
Замена
D. Magda
️️️️
G. Niarchos
46'
Желтая карточка
Д. Кружляк
34'
Вторая желтая
Я. Кривяк
34'
Желтая карточка
Я. Кривяк
32'
19'
Желтая карточка
J. Špyrka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кошице
31
David Sipos
ВР
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
20
Ян Кривяк
(К)
ЦЗ
5
Jakub Jakubko
ЦЗ
21
Лукаш Фабиш
ПЗ
22
Szilárd Bokros
ЦП
8
David Gallovic
ЦП
7
Giannis Niarchos
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
25
M. Zsigmund
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Комарно
14
Tobiáš Diviš
ЦЗ
8
Šimon Šmehyl
(К)
ЦЗ
24
Ondřej Rudzan
ЦЗ
5
Dominik Špiriak
ЦЗ
21
Róbert Pillár
ЦЗ
6
Dan Ožvolda
ЦП
20
Jozef Špyrka
ЦФ
17
Christian Bayemi
ЦФ
7
Ganbold Ganbayar
ЦФ
99
Patrik Volesky
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Кошице
21
Daniel Magda
ЦЗ
29
Simon Sabolcik
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
90
Nassim Innocenti
ЦФ
27
Karlo Miljanić
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Комарно
1
Filip Dlubáč
ВР
2
Stephen Daniel
ЦЗ
7
Jozef Pastorek
ЦП
77
Gergő Nagy
ЦП
10
Tamas Nemeth
ЦП
93
Viktor Sliacky
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
22
Nándor Tamás
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
4-2-4
31
24
Кружляк
20
Кривяк
5
21
Фабиш
22
8
7
23
25
55
Медведь
3-2-1-5
24
5
21
14
8
6
20
1
99
7
17
7
21
21
7
23
77
Сантуш
77
Сантуш
23
22
90
90
22
7
2
2
7
99
77
77
99
6
10
10
6
8
22
22
8
17
9
9
17
Остались в запасе
Кошице
Комарно
29
Simon Sabolcik
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
1
Filip Dlubáč
ВР
7
Jozef Pastorek
ЦП
93
Viktor Sliacky
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Главный тренер
Микулас Радваный
Остались в запасе
29
Simon Sabolcik
ЦП
15
Miroslav Sovič
ЦП
66
Péter Varga
ЦП
27
Karlo Miljanić
ЦФ
10
Zyen Jones
ЦФ
30
Marek Teplan
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Dlubáč
ВР
7
Jozef Pastorek
ЦП
93
Viktor Sliacky
ЦФ
9
Gabor Toth
ЦФ
Главный тренер
Гергей Гери
Главный тренер
Микулас Радваный
Статистика матча Кошице - Комарно
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
11
5
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
240
388
Сейвы
0
3
Точность передач %
62
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Кошице
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Кошице
- : -
06.12.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
3 : 0
28.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Кошице
1 : 1
22.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Комарно
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Комарно
0 : 3
28.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Комарно
2 : 0
08.11.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Михал Оченаш
(Жилина)
Стадион:
Футбольная арена Кошице
Новости команд
Все
Кошице
Комарно
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:13
«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
2017.06.02 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
2016.09.06 14:05
«Неман» – «Кошице»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
«Неман» – «Кошице»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:13
«Кошице» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 19:50
«Кошице» может стать фарм-клубом «Зенита»
2017.06.02 10:42
6
Игроки молодежки «Зенита» Андреев и Иванов перешли в «Кошице»
2016.09.06 14:05
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