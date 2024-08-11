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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Тренчин
Ружомберок - Тренчин: обзор матча 11 августа 2024
Ружомберок
11.08.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тренчин
5'
T. Mudry (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Тренчин
Замена
М. Мадленьяк
️️️️
D. Jackuliak
87'
85'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
Я. Голубек
Замена
S. Lavrinčík
️️️️
O. Luterán
76'
76'
Замена
B. Donkor
️️️️
L. Zorić
Желтая карточка
O. Luterán
59'
Замена
Я. Гладик
️️️️
Ш. Герец
58'
Замена
M. Chrien
️️️️
M. Kelemen
58'
Замена
М. Малы
️️️️
Ш. Габриэль
46'
43'
Желтая карточка
А. Гайдош
40'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
D. Bariš
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Mudry
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
19
Martin Gomola
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
20
Marián Chobot
ЦП
6
T. Mudry
ЦФ
3
J. Maslo
(К)
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
13
Dávid Jackuliak
ЦФ
15
Штефан Герец
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Тренчин
30
Matúš Sláviček
ВР
8
Tadeas Hajovsky
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
5
Rahim Ibrahim
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
14
T. Bondarenko
ЦФ
7
Sunday Jude
ЦФ
11
Emma Uchegbu
ЦФ
27
Damian Bariš
(К)
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
9
Martin Chrien
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
30
Martin Boďa
ЦФ
Тренчин
1
Andrija Katić
ВР
23
Daniel Prekop
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
Lukas Mikulaj
ЦФ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
19
Bright Donkor
ЦФ
1-4-5
23
32
Габриэль
19
4
20
10
3
15
Герец
13
26
6
1-4-5
30
8
8
Гайдош
5
3
14
Голубек
14
55
Стойсавлевич
27
11
7
13
23
Мадленьяк
23
Мадленьяк
13
32
Габриэль
33
Малы
33
Малы
32
Габриэль
4
17
17
4
26
9
9
26
15
Герец
14
Гладик
14
Гладик
15
Герец
27
6
6
27
14
Голубек
25
25
14
Голубек
21
21
3
19
19
3
Остались в запасе
Ружомберок
Тренчин
35
Branislav Sokol
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
1
Andrija Katić
ВР
23
Daniel Prekop
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
24
Mate Szolgai
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
23
Daniel Prekop
ЦЗ
90
Hugo Pavek
ЦЗ
2
Samuel Bagín
ЦЗ
16
Ľuboš Praženka
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Ружомберок - Тренчин
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
14
Офсайды
0
3
Количество передач
265
460
Сейвы
3
1
Точность передач %
60
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Тренчин
2 : 2
21.11.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Тренчин
0 : 5
31.10.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Комарно
0 : 0
25.10.2026
Тренчин
Информация о матче
Главный судья:
Peter Ziemba, Slovakia
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
Новости команд
Все
Ружомберок
Тренчин
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Бригаду Карасева назначили на матч Лиги Европы
2018.08.28 13:31
«Краснодар» в третьем раунде квалификации ЛЕ сыграет со «Слованом» или «Люнгбю», «Зенит» – с победителем пары «Тренчин» – «Бней-Иегуда»
2017.07.14 14:12
23
Калу предпочел перейти в «Гент», а не в ЦСКА
2017.01.06 06:17
4
Лига чемпионов. «Фенербахче» победил «Монако» благодаря дублю Эменике и другие результаты
2016.07.27 23:35
9
Товарищеские матчи. «Ростов» сыграл вничью с «Тренчином» и другие результаты
2016.07.06 20:57
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