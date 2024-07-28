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Расписание матчей
Словакия. Найк Лига
Ружомберок - Дукла ББ
Ружомберок - Дукла ББ: обзор матча 28 июля 2024
Ружомберок
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Словакия. Найк Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Дукла ББ
67'
M. Rymarenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ружомберок - Дукла ББ
67'
ГОЛ! 0:1!
M. Rymarenko
Пас отдал
A. Brenkus
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ружомберок
23
Tomáš Frühwald
ВР
33
Матуш Малы
ЦЗ
2
Alexander Mojžiš
ЦЗ
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
20
Marián Chobot
ЦП
17
Samuel Lavrinčík
ЦП
10
Kristóf Domonkos
ЦП
30
Martin Boďa
ЦФ
6
T. Mudry
ЦФ
15
Штефан Герец
(К)
ЦФ
17
Adam Tučný
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Дукла ББ
41
Ivan Rehák
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
41
Ľubomír Willwéber
(К)
ЦЗ
33
Boris Godál
ЦЗ
49
Oliver Klimpl
ЦЗ
10
Branislav Ľupták
ЦП
82
Marián Pišoja
ЦП
6
Dávid Richtárech
ЦП
11
Martin Rymarenko
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
29
Tomáš Malec
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Ружомберок
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
9
Martin Chrien
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Дукла ББ
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
3-3-4
23
33
Малы
2
32
Габриэль
20
17
10
30
17
15
Герец
6
4-3-3
41
41
33
49
88
10
82
6
29
44
11
Остались в запасе
Ружомберок
Дукла ББ
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
9
Martin Chrien
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Главный тренер
Марек Базик
Остались в запасе
35
Branislav Sokol
ВР
23
Матей Мадленьяк
ЛЗ
9
Martin Chrien
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Martin Gomola
ЦП
4
Oliver Luterán
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
3
J. Maslo
ЦФ
26
Marko Kelemen
ЦФ
Остались в запасе
36
Michal Trnovský
ВР
3
Bernard Petrak
ЦЗ
25
Ivan Anokye Mensah
ЦЗ
13
Nicolas Šikula
ЦЗ
20
Доминик Веселовски
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
A. Brenkus
ЦФ
73
Adam Hanes
ЦФ
9
Tibor Slebodnik
ЦФ
Главный тренер
Ондржей Сметана
Главный тренер
Марек Базик
Статистика матча Ружомберок - Дукла ББ
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
17
Офсайды
0
2
Количество передач
403
378
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Ружомберок
- : -
05.12.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Железьярне Подбрезова
4 : 1
08.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Ружомберок
1 : 0
01.11.2026
Скалица
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 17 тур
Комарно
- : -
05.12.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Дукла ББ
1 : 0
28.11.2026
Ружомберок
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
2 : 0
21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Igor Valent, Slovakia
Стадион:
Stadion MFK Ruzomberok, Ruzomberok
Новости команд
Все
Ружомберок
Дукла ББ
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»
2022.02.01 18:09
20
21-летний словацкий форвард Алмаши перешел в «Ахмат»
2021.01.20 12:28
Sport24: словацкий форвард Алмаси перешел в «Ахмат»
2021.01.19 23:49
Лига Европы. «Милан», «Эвертон», «Марсель» и «Атлетик» прошли в следующий раунд
2017.08.03 23:38
3
Лига Европы. «Эвертон» с минимальным счетом обыграл «Ружомберок»
2017.07.28 00:01
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Российский тренер «Дуклы» – о Комличенко: «Не верю, что он сможет забивать в России столько же, сколько в Чехии»
2020.05.13 14:01
2
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