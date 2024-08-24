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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Дибба Аль-Хисн - Шарджа
Дибба Аль-Хисн - Шарджа: обзор матча 24 августа 2024
Дибба Аль-Хисн
24.08.2024, суббота, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
1 : 4
Завершен
Шарджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дибба Аль-Хисн - Шарджа
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 2
20.05.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба Аль-Хисн
0 : 2
12.05.2025
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
03.05.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Дибба Аль-Хисн
0 : 1
22.04.2025
Аль-Наср
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
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