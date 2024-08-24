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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Айн - Хаур-Факкан
Аль-Айн - Хаур-Факкан: обзор матча 24 августа 2024
Аль-Айн
24.08.2024, суббота, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Хаур-Факкан
14'
Каку
42'
С. Рахими
55'
K. Fo Doh Laba
62'
K. Fo Doh Laba
73'
K. Fo Doh Laba
66'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Айн - Хаур-Факкан
79'
Замена
B. Ramírez
️️️️
Лоуренси
79'
Замена
S. Ahmad
️️️️
Маттеус
Замена
М. Санабрия
️️️️
K. Fo Doh Laba
77'
ГОЛ! 5:1!
K. Fo Doh Laba
73'
66'
ГОЛ! 4:1!
Х. Виера
Пас отдал
Лоуренси
ГОЛ! 4:0!
K. Fo Doh Laba
Пас отдал
Каку
62'
ГОЛ! 3:0!
K. Fo Doh Laba
Пас отдал
С. Рахими
55'
46'
Замена
M. Ismail
️️️️
S. Al Shamsi
44'
Желтая карточка
Маттеус
ГОЛ! 2:0!
С. Рахими
Пас отдал
Каку
42'
ГОЛ! 1:0!
Каку
Пас отдал
М. Паласиос
14'
12'
Желтая карточка
Лоуренси
Желтая карточка
B. Al Ahbabi
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
10
Каку
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
20
Матиас Паласиос
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Хаур-Факкан
1
Ahmed Hamdan
ВР
5
Alex Quintana
ЦЗ
15
Abdulla Al Karbi
ЦЗ
21
Квон Кен-Вон
ЦЗ
16
Pedro Pavlov
ЦЗ
18
Masoud Sulaiman
(К)
ЦЗ
27
Маттеус
ЦП
10
Ayman Rchoq
ЦП
27
Sultan Al Shamsi
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Лоуренси
ПВ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
88
Mohammed Hamid
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
4
Solomon Sosu
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Хаур-Факкан
12
Ahmed Mahmoud
ВР
95
Rashid Suhail
ВР
19
Adel Sabeel
ЦЗ
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
23
Saeed Ahmad
ЦЗ
14
Noureddine Oussama
ЦП
99
Brian Ramírez
ЦП
23
Mohamed Ismail
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
4-1-3-2
17
Эйса
77
15
Кардосо
23
3
38
Пак
21
Рахими
20
Паласиос
8
Аль-Балуши
9
10
Каку
3-2-3-2
1
21
Кен-Вон
16
18
5
15
27
Маттеус
10
27
7
Лоуренси
10
Виера
13
13
9
23
Санабрия
23
Санабрия
9
27
Маттеус
23
23
27
Маттеус
7
Лоуренси
99
99
7
Лоуренси
27
23
23
27
Остались в запасе
Аль-Айн
Хаур-Факкан
1
Mohamad Saeed
ВР
88
Mohammed Hamid
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
4
Solomon Sosu
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
12
Ahmed Mahmoud
ВР
95
Rashid Suhail
ВР
19
Adel Sabeel
ЦЗ
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
14
Noureddine Oussama
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
88
Mohammed Hamid
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
4
Solomon Sosu
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Остались в запасе
12
Ahmed Mahmoud
ВР
95
Rashid Suhail
ВР
19
Adel Sabeel
ЦЗ
6
Abdulrahman Yousef
ЦЗ
4
Mohammed Ali Shakir
ЦЗ
2
Omar Saeed
ЦЗ
5
Sultan Fayez Ahmed
ЦЗ
14
Noureddine Oussama
ЦП
7
Fabrício Yan
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Даниэль Исэилэ
Статистика матча Аль-Айн - Хаур-Факкан
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
2
Офсайды
1
1
Количество передач
524
362
Сейвы
2
4
Точность передач %
90
85
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Хатта Клуб
1 : 2
07.11.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Васл
5 : 2
04.09.2026
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