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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Банияс - Аль-Джазира
Банияс - Аль-Джазира: обзор матча 24 августа 2024
Банияс
24.08.2024, суббота, 17:00
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Джазира
55'
J. Bauza
77'
Ю. Ниакате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Банияс - Аль-Джазира
90'
+6
Желтая карточка
А. Идрис
Желтая карточка
A. Al Balushi
82'
Замена
A. Al Balushi
️️️️
F. Awana
80'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Ниакате
Пас отдал
А. Лусамба
77'
72'
Желтая карточка
З. Султан
Замена
S. Ahmed Al Noobi
️️️️
Л. Маркович
63'
Замена
А. Лусамба
️️️️
J. Bauza
63'
61'
Замена
А. Идрис
️️️️
М. Омар Аль-Аттас
61'
Замена
K. Mubarak
️️️️
B. Oliveira
ГОЛ! 1:0!
J. Bauza
Пас отдал
F. Awana
55'
Желтая карточка
Ю. Ниакате
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
B. Oliveira
Желтая карточка
А. Буркэ
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банияс
55
Fahad Al Dhanhani
ВР
6
Khalaf Mohammed Al Hosani
ЦЗ
26
Khamis Ahmed Al Mansoori
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
3
Joao Victor
ЦЗ
19
Isaac Tshibangu
ЦП
7
Fawaz Awana
(К)
ЦП
20
Saile Souza
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
12
Юссуфу Ниакате
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Аль-Джазира
55
Али Хасейф
(К)
ВР
15
Mohammed Rabii
ЦЗ
6
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
12
Richard Akonnor
ЦЗ
5
Khalifa Al-Hammadi
ЦЗ
24
Зайед Султан
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Mamadou Coulibaly
ЦП
80
Bruno Oliveira
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
13
Рамон Миерес
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Банияс
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
21
Abdallah Al Balushi
ЦП
18
Suhail Ahmed Al Noobi
ЦФ
8
Mater Alhosani
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Аль-Джазира
26
Stojan Leković
ВР
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
44
Mamadou Gassama
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
21
Абдулла Идрис
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
88
Mohamed Alwafi
ЦП
10
Khalfan Mubarak
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
71
Carlos Ocoró
ЦФ
4-4-2
55
6
33
Буркэ
3
26
19
20
7
7
8
Маркович
12
Ниакате
3-2-3-1-1
55
Хасейф
6
Аль-Аттас
12
5
24
Султан
15
8
80
6
Эль-Ненни
92
Кебану
13
Миерес
7
11
Лусамба
11
Лусамба
7
7
21
21
7
8
Маркович
18
18
8
Маркович
6
Аль-Аттас
21
Идрис
21
Идрис
6
Аль-Аттас
80
10
10
80
Остались в запасе
Банияс
Аль-Джазира
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
8
Mater Alhosani
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
26
Stojan Leković
ВР
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
44
Mamadou Gassama
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
88
Mohamed Alwafi
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
71
Carlos Ocoró
ЦФ
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Остались в запасе
1
Mohamed Ahmed Alhammadi
ВР
74
Adham Khalid
ЦЗ
23
Khamis Al Hammadi
ЦЗ
24
Abdurahman Saleh
ЦЗ
27
Umar Ali
ЦЗ
14
Mohammed Al Menhali
ЦП
8
Mater Alhosani
ЦФ
34
Fahad Badr
ЦФ
20
Aboubacar Cisse
ЦФ
Остались в запасе
26
Stojan Leković
ВР
1
Abdullrahman Al Amer
ВР
44
Mamadou Gassama
ЦЗ
58
Hamdan Abdulrahman
ЦЗ
27
Mubarak Zamah
ЦЗ
88
Mohamed Alwafi
ЦП
18
Ahmed Mahmoud
ЦП
9
Ahmad Fawzi Johar Faraj Abdalla
ЦФ
81
Ali Almemari
ЦФ
71
Carlos Ocoró
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Главный тренер
Грегори Дюфренн
Статистика матча Банияс - Аль-Джазира
3
3
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
2
Нарушения
11
20
Офсайды
1
2
Количество передач
380
507
Сейвы
4
0
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Зафра
- : -
05.12.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аджман Клуб
1 : 1
08.11.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Банияс
0 : 2
16.10.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хаур-Факкан
0 : 0
11.09.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Банияс
0 : 1
05.09.2026
Хатта Клуб
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
21.11.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Иттихад
2 : 2
18.10.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 3
05.09.2026
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