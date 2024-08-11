Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шахания - Аль-Араби
Аль-Шахания - Аль-Араби: обзор матча 11 августа 2024
Аль-Шахания
11.08.2024, воскресенье, 20:30
Катар. Лига звезд, 12 тур
0 : 0
Завершен
Аль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Шахания - Аль-Араби
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шахания
0 : 4
22.10.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Шахания
0 : 6
16.10.2026
Аль-Араби
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Новости команд
Все
Аль-Шахания
Аль-Араби
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
2023.09.09 14:14
Чемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Почеттино назвал лучшего футболиста, с которым работал – это не Месси
2025.02.18 00:36
7
Символическая сборная самых дорогих игроков за пределами топ-5 лиг Европы
2023.10.21 08:53
Верратти перешел в катарский клуб за 45 миллионов
2023.09.13 19:15
Два игрока «ПСЖ» уходят в катарские клубы
2023.09.09 14:14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+