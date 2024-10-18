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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Хор - Аль-Райян
Аль-Хор - Аль-Райян: обзор матча 18 октября 2024
Аль-Хор
18.10.2024, пятница, 17:30
Катар. Лига звезд, 7 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Райян
9'
Й. Боли
5'
Й. Боли (АГ)
82'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хор - Аль-Райян
90'
+8
Желтая карточка
М. Салех
90'
+1
Замена
R. Tabata
️️️️
Р. Гедес
85'
Желтая карточка
Р. Гедес
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гедес
Пас отдал
А. Бенчарки
78'
Замена
️️️️
А. Ахмед
78'
Замена
М. Салех
️️️️
M. Naji
Желтая карточка
Й. Боли
74'
Замена
S. Hassan Al Mohanadi
️️️️
A. Al Mohanadi
73'
Желтая карточка
А. Раили
64'
Замена
N. Mubarak
️️️️
M. Mutasem
46'
Желтая карточка
I. Nasser Kala
21'
ГОЛ! 1:1!
Й. Боли
Пас отдал
S. Hanni
9'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Й. Боли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
20
A. Al Mohanadi
(К)
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
94
Sofiane Hanni
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
11
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Аль-Райян
1
Fahad Baker
ВР
3
Азем Ахмед
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Ашраф Бенчарки
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
12
Murad Naji
ЦП
6
Атем Абдулазиз
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Хор
17
Ali Nader
ВР
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
15
Naif Mubarak
ЦЗ
4
K. Radwan
ЦЗ
19
Abdallah Nouri
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
4
A. Saei
ЦП
8
Fares Said
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
41
Ahmed Mawla
ЦФ
29
Аймен Хуссейн
ЦФ
Аль-Райян
23
Sami Habib
ВР
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
55
Мохаммед Салех
ЦЗ
7
Rodrigo Tabata
ЦП
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
4-4-2
31
4
35
Семеду
5
Раили
12
20
94
27
88
11
Боли
17
3-3-3-1
1
13
Амару
5
Гарсия
3
Ахмед
12
6
Абдулазиз
4
де Сар
11
Перейра
17
Бенчарки
10
Гедес
7
Трезеге
88
15
15
88
20
7
7
20
12
55
Салех
55
Салех
12
10
Гедес
7
7
10
Гедес
Остались в запасе
Аль-Хор
Аль-Райян
17
Ali Nader
ВР
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
4
K. Radwan
ЦЗ
19
Abdallah Nouri
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
4
A. Saei
ЦП
8
Fares Said
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
41
Ahmed Mawla
ЦФ
29
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
23
Sami Habib
ВР
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Остались в запасе
17
Ali Nader
ВР
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
4
K. Radwan
ЦЗ
19
Abdallah Nouri
ЦП
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
4
A. Saei
ЦП
8
Fares Said
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
41
Ahmed Mawla
ЦФ
29
Аймен Хуссейн
ЦФ
Остались в запасе
23
Sami Habib
ВР
3
Hassan Alghareeb
ЦЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
25
Mostafa Abouelela
ЦП
18
Adel Bader Musa
ЦП
20
Ali Qadry
ЦП
16
Abdulrahman Al Harazi
ЦП
21
Mohamed Surag
ЦП
20
Khalid Ali Sabah
ЦП
9
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Аль-Хор - Аль-Райян
3
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
23
14
Офсайды
2
3
Количество передач
298
428
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
Аль-Хор
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
2 : 2
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
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Игрок «Аль-Насра» потерял сознание, празднуя гол Роналду
2024.10.01 15:54
2
Роналду выразил отношение к индивидуальным наградам
2024.10.01 12:30
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2024.10.01 15:54
2
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2024.10.01 12:30
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2024.09.30 19:50
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