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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Араби - Аль-Хор
Аль-Араби - Аль-Хор: обзор матча 14 сентября 2024
Аль-Араби
14.09.2024, суббота, 18:00
Катар. Лига звезд, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Хор
33'
А. Аль-Аелдин
90+4'
A. Al Hasia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Араби - Аль-Хор
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
A. Al Hasia
Пас отдал
S. Hanni
Замена
️️️️
A. Marafee
83'
80'
Замена
S. Hassan Al Mohanadi
️️️️
A. Saei
71'
Желтая карточка
S. Atiq
63'
Замена
S. Atiq
️️️️
A. Al Mohanadi
Пенальти не реализован!
Родри
45'
+10
42'
Красная карточка
K. Radwan
ГОЛ! 1:0!
А. Аль-Аелдин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
30
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
8
Ахмед Фати
ЦП
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Родри
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Хор
31
A. Kone
ВР
4
K. Radwan
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Адиль Раили
ЦЗ
19
Abdulla Al Ali
ЦЗ
12
Ibrahim Nasser Kala
ЦЗ
4
A. Saei
ЦП
20
A. Al Mohanadi
ЦП
94
Sofiane Hanni
(К)
ЦП
27
Jasser Yehia Medany
ЦП
11
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Аль-Араби
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Аль-Хор
17
Ali Nader
ВР
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
15
Naif Mubarak
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
7
Saif Hassan Al Mohanadi
ЦП
8
Fares Said
ЦП
13
Salmin Atiq
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
4-3-3
31
8
Абдусаллам
5
Кеддари
22
Диалло
14
8
Фати
21
6
Верратти
30
Аль-Аелдин
10
Родри
80
Лихаджи
3-2-4-1
31
5
Раили
19
12
4
35
Семеду
20
94
27
4
11
Боли
4
7
7
4
20
13
13
20
Остались в запасе
Аль-Араби
Аль-Хор
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
17
Ali Nader
ВР
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
15
Naif Mubarak
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
8
Fares Said
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Остались в запасе
57
Махмуд Абунада
ВР
6
Мохамед Саид
ВР
19
A. Al Salati
ЦЗ
3
Ibrahim Al Saeed
ЦЗ
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
2
Yousuf Muftah
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
24
A. Murisi
ЦФ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Остались в запасе
17
Ali Nader
ВР
22
Abdulrahman Al Shaibah
ВР
4
Abdulrahman Juma
ЦЗ
15
Naif Mubarak
ЦЗ
2
Khaled Massad Massad
ЦЗ
21
Atef Mohamed Zaghbani
ЦП
88
M. Mutasem
ЦП
8
Fares Said
ЦП
17
Abdalaziz Al Hasia
ЦФ
18
Eisa Al Muhannadi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Главный тренер
Абдулла Мубарак
Статистика матча Аль-Араби - Аль-Хор
1
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
14
14
Офсайды
1
0
Количество передач
541
321
Сейвы
2
9
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 22 тур
Аль-Хор
0 : 1
18.04.2025
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Садд
3 : 0
11.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 20 тур
Катар СК
0 : 1
05.04.2025
Аль-Хор
Катар. Лига звезд, 19 тур
Аль-Хор
3 : 0
28.03.2025
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Райян
5 : 1
07.03.2025
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