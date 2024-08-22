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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Садд - Аль-Араби
Аль-Садд - Аль-Араби: обзор матча 22 августа 2024
Аль-Садд
22.08.2024, четверг, 20:30
Катар. Лига звезд, 3 тур
5 : 0
Завершен
Аль-Араби
8'
Р. Мухика (П)
19'
А. Афиф
26'
Р. Мухика
60'
G.
89'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Садд - Аль-Араби
Желтая карточка
М. Машаал
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Р. Мухика
Пас отдал
А. Афиф
89'
Замена
М. Машаал
️️️️
М. Ваад
80'
77'
Замена
A. Murisi
️️️️
А. Аль-Аелдин
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
G.
69'
Замена
Б. Хухи
️️️️
А. Бадр Аль-Язиди
62'
Замена
М. Урибе
️️️️
Гильерме
62'
Замена
А. Асад
️️️️
A. Hatim
62'
ГОЛ! 4:0!
G.
Пас отдал
П. Отавио
60'
48'
Желтая карточка
L. Junior
46'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
О. Аль-Сома
46'
Замена
Х. Алаа Алдин
️️️️
A. Marafee
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухика
Пас отдал
А. Афиф
26'
ГОЛ! 2:0!
А. Афиф
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мухика
8'
7'
Желтая карточка
А. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
7
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
8
Гильерме
ЦП
11
Giovani
ЦФ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Араби
31
Jasem Adel Al Hail
ВР
8
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
14
H. Mohammed
ЦЗ
30
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
6
Luiz Junior
ЦП
8
Ахмед Фати
ЦП
21
Abdullah Marafee
(К)
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Аль-Араби
6
Мохамед Саид
ВР
57
Махмуд Абунада
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
90
Хассан Алаа Алдин
ЛВ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
24
A. Murisi
ЦФ
2-1-3-4
22
Баршам
6
Отавио
2
Мигель
7
Ваад
13
Аль-Язиди
5
Салман
8
Гильерме
11
19
Мухика
23
30
Афиф
4-4-1-1
31
5
Кеддари
22
Диалло
14
8
Абдусаллам
8
Фати
21
6
Верратти
6
30
Аль-Аелдин
9
Аль-Сома
8
Гильерме
8
Урибе
8
Урибе
8
Гильерме
23
8
Асад
8
Асад
23
7
Ваад
14
Машаал
14
Машаал
7
Ваад
13
Аль-Язиди
16
Хухи
16
Хухи
13
Аль-Язиди
11
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
11
21
90
Алаа Алдин
90
Алаа Алдин
21
9
Аль-Сома
80
Лихаджи
80
Лихаджи
9
Аль-Сома
30
Аль-Аелдин
24
24
30
Аль-Аелдин
Остались в запасе
Аль-Садд
Аль-Араби
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
27
Ahmed Sayyar
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
6
Мохамед Саид
ВР
57
Махмуд Абунада
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Юнес Али
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
6
Мусаб Ходер
ПЗ
27
Ahmed Sayyar
ЦП
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
6
Мохамед Саид
ВР
57
Махмуд Абунада
ВР
13
Mohamed Alaaeldin
ЦЗ
19
A. Al Salati
ЦЗ
4
Abdulrahman Anad
ЦП
8
Ahmed Doozandeh
ЦП
34
João Pedro
ЦП
99
Rami Al Hamawendi
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Юнес Али
Статистика матча Аль-Садд - Аль-Араби
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
519
415
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Шамаль
- : -
03.12.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 11 тур
Лусаил
2 : 0
27.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Гарафа
3 : 2
20.11.2026
Аль-Араби
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
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