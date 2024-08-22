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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Шамаль - Катар СК
Аль-Шамаль - Катар СК: обзор матча 22 августа 2024
Аль-Шамаль
22.08.2024, четверг, 20:30
Катар. Лига звезд, 3 тур
0 : 1
Завершен
Катар СК
46'
А. Абделькадер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Шамаль - Катар СК
Желтая карточка
O. Rafik Mohamed
90'
+5
90'
+2
Замена
S. Soria
️️️️
Карлиньос
Замена
O. Rafik Mohamed
️️️️
M. Salem
76'
74'
Пенальти не реализован!
B. Malango
Замена
S. Gannan
️️️️
T. Al-Shila
59'
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Абделькадер
Пас отдал
М. Таабуни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Катар СК
31
Motasem Majed Al Bustami
ВР
13
Бадр Банун
ЦЗ
17
Khalid Ahmed Mahmoudi
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
88
Хави Мартинес
(К)
ОП
2
Nasir Baksh
ЦП
25
Raoul Danzabe Sanda
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Ахмед Абделькадер
АП
28
Ben Malango
ЦФ
21
Jassim Ahmad
ЦФ
Аль-Шамаль
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
Катар СК
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
23
Sebastian Soria
ЦФ
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
3-3-3-1
95
15
3
8
24
Мурильо
6
Эбрахими
3
20
Бельханда
19
44
11
Бунеджах
3-1-2-2-2
31
13
Банун
17
11
Карлиньос
88
Мартинес
2
25
10
Таабуни
11
Абделькадер
21
28
8
11
11
8
44
7
7
44
11
Карлиньос
23
23
11
Карлиньос
Остались в запасе
Аль-Шамаль
Катар СК
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
Остались в запасе
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
16
Mohamed Abdallah
ВР
47
Fahad Waad
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
Остались в запасе
74
Sataa Abdul Naser Al Abbasi
ВР
3
Ali Karami
ЦЗ
4
Ibrahim Majid
ЦЗ
16
Abdulrahman Al Karbi
ЦЗ
29
Ali Ahmed Elgaili
ЦП
27
Youssef Mohamed Ali
ЦП
26
Muhammad Emad Zidan
ЦП
6
Moataz Bostami
ЦП
16
Abdulrahman Mohsin Ali
ЦП
15
Abdallah Hussein Al Muftah
ЦФ
22
Diyab Taha
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Статистика матча Аль-Шамаль - Катар СК
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
21
8
Офсайды
1
0
Количество передач
505
373
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Катар СК
Катар. Лига звезд, 11 тур
Катар СК
- : -
29.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Духаиль
1 : 2
20.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 9 тур
Лусаил
3 : 2
08.11.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Гарафа
2 : 0
30.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Шамаль
2 : 3
23.10.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Сайлия
2 : 2
17.10.2026
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