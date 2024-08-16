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Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Умм-Салаль - Аль-Шамаль
Умм-Салаль - Аль-Шамаль: обзор матча 16 августа 2024
Умм-Салаль
16.08.2024, пятница, 18:30
Катар. Лига звезд, 2 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Шамаль
7'
V. Lekhal
27'
V. Lekhal
46'
A. Mance
81'
Б. Бунеджах (П)
90+7'
Б. Бунеджах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Умм-Салаль - Аль-Шамаль
90'
+9
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
M. Louadni
90'
+7
90'
+7
ГОЛ! 3:2!
Б. Бунеджах
Пас отдал
O. Rafik Mohamed
Замена
A. Afif
️️️️
O. Yahya
83'
81'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Бунеджах
81'
Замена
O. Rafik Mohamed
️️️️
F. Mohamed Azadi
76'
Замена
M. Awad
️️️️
Y. El Hannach
Замена
A. El Sayed
️️️️
O. Alawi
75'
Замена
S. Issa
️️️️
E. Essien
74'
ГОЛ! 3:0!
A. Mance
Пас отдал
У. Таннан
46'
Желтая карточка
K. Al Zereiqi
30'
ГОЛ! 2:0!
V. Lekhal
Пас отдал
У. Таннан
27'
14'
Желтая карточка
F. Waad
ГОЛ! 1:0!
V. Lekhal
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умм-Салаль
13
Louay Shreif Ashour
ВР
19
Naïm Laidouni
ЦЗ
15
Marwan Louadni
ЦЗ
22
Edidiong Essien
ЦЗ
21
Khalaf Saad
ЦЗ
12
Khaled Al Zereiqi
ЦЗ
2
Omar Yahya
ЦЗ
22
Victor Lekhal
(К)
ЦП
10
Othman Alawi
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
9
Antonio Mance
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Аль-Шамаль
95
Babacar Seck
ВР
3
Younes El Hannach
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
15
Matías Nani
ЦЗ
47
Fahad Waad
ЦЗ
6
Омид Эбрахими
ОП
16
Abdulaziz Mohamd Hassan
ЦП
44
Mahdi Salem
ЦП
19
Faisal Mohamed Azadi
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Багдад Бунеджах
(К)
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Умм-Салаль
50
Ahmad Ismail Ahmad
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
20
Ali Afif
ЦЗ
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
16
Sayed Ahmed
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
23
Ahmed El Sayed
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
70
Meshaal Al Shammari
ЦФ
3
Sayed Issa
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Аль-Шамаль
16
Mohamed Abdallah
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
2
Mowafak Awad
ЦП
15
Jassim Mohammed
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
7
Omar Rafik Mohamed
ЦФ
79
Ali Said
ЦФ
3-2-2-1-1
13
21
12
2
22
15
22
10
6
Таннан
9
4-1-4-1
95
24
Мурильо
15
47
3
6
Эбрахими
44
19
20
Бельханда
16
11
Бунеджах
2
20
20
2
10
23
23
10
22
3
3
22
3
2
2
3
19
7
7
19
Остались в запасе
Умм-Салаль
Аль-Шамаль
50
Ahmad Ismail Ahmad
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
16
Sayed Ahmed
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
70
Meshaal Al Shammari
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
16
Mohamed Abdallah
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
15
Jassim Mohammed
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
Главный тренер
Нуну Алмейда
Остались в запасе
50
Ahmad Ismail Ahmad
ВР
30
Jehad Mohammad
ВР
2
Abdulrahman Faiz Al Rashidi
ЦЗ
16
Sayed Ahmed
ЦП
49
Al-Fahd Haidara
ЦП
9
Nasser Ibrahim
ЦП
14
Khaled Mansour
ЦП
14
Abdelrahman Raafat
ЦП
70
Meshaal Al Shammari
ЦФ
18
Abdallah Khaled Sheikh
ЦФ
Остались в запасе
16
Mohamed Abdallah
ВР
45
Abdullah El Rady Mohamed
ВР
3
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
8
Talal Al-Shila
ЦЗ
15
Jassim Mohammed
ЦП
17
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
22
Dokali Al Side
ЦП
33
Ahmed Hagana
ЦП
11
Suhaib Gannan
ЦП
79
Ali Said
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Главный тренер
Нуну Алмейда
Статистика матча Умм-Салаль - Аль-Шамаль
2
2
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
12
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
274
554
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 22 тур
Умм-Салаль
1 : 3
27.04.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 21 тур
Аль-Райян
3 : 0
08.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 20 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
04.04.2026
Умм-Салаль
Катар. Лига звезд, 19 тур
Умм-Салаль
0 : 0
18.03.2026
Катар СК
Катар. Лига звезд, 18 тур
Аль-Садд
1 : 4
13.03.2026
Умм-Салаль
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Шамаль
5 : 0
07.11.2026
Аль-Сайлия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
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