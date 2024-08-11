Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Катар. Лига звезд
Аль-Вакра - Аль-Ахли
Аль-Вакра - Аль-Ахли: обзор матча 11 августа 2024
Аль-Вакра
11.08.2024, воскресенье, 18:30
Катар. Лига звезд, 1 тур
2 : 2
Завершен
Аль-Ахли
20'
Ж. Дала
77'
A. Assal
76'
Э. Экспозито
86'
С. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Вакра - Аль-Ахли
86'
ГОЛ! 2:2!
С. Янсане
Пас отдал
A. Fahmi Moustafa
Замена
J. Al Zarra
️️️️
A. Assal
86'
Замена
M. Taher Khan
️️️️
Х. Фатхи
80'
Замена
N. Al Yazidi
️️️️
Рикарду
79'
Замена
А. Хассан
️️️️
A. Aziz Mitwali
79'
ГОЛ! 2:1!
A. Assal
Пас отдал
Ж. Дала
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
Э. Экспозито
Пас отдал
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Х. Фатхи
48'
45'
+5
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Дала
Пас отдал
A. Assal
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вакра
1
Mohammed Al Bakri
ВР
14
Abdel Aziz Mitwali
ЦЗ
15
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Лукас Мендес
(К)
ЦЗ
8
Хамди Фатхи
ОП
6
Omar Al-Asad
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
7
Ayoub Assal
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Аль-Ахли
35
Marwan Badredlin
ВР
16
Robin Tihi
ЦЗ
18
Jassem Mohammed
(К)
ЦЗ
21
Mohammed Abdulla Al-Ishaq
ЦЗ
3
Islam Yaseen
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Bahaa Ellethy
ЦП
33
Driss Fettouhi
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
9
Секу Янсане
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Аль-Вакра
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
19
Jassim Al Zarra
ЦП
5
Ahmed Fadel
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
45
Muhammad Taher Khan
ЦП
70
Mohamed Khaled
ЦФ
20
Nasser Al Yazidi
ЦФ
Аль-Ахли
30
Ali Abadi
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
99
Aboubakr Abdelrahman
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
20
Hamad Mansour
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
4-1-2-3
1
14
24
Шольц
2
Мендес
15
Али Мукхтари
8
Фатхи
6
93
Лайдуни
10
Дала
7
10
Рикарду
4-1-2-1-2
35
18
21
3
16
8
Думбия
6
33
7
Дракслер
9
Янсане
10
Экспозито
14
3
Хассан
3
Хассан
14
7
19
19
7
8
Фатхи
45
45
8
Фатхи
10
Рикарду
20
20
10
Рикарду
Остались в запасе
Аль-Вакра
Аль-Ахли
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
5
Ahmed Fadel
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
30
Ali Abadi
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
99
Aboubakr Abdelrahman
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
20
Hamad Mansour
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
Главный тренер
Игор Бишчан
Остались в запасе
67
Saoud Mubarak
ВР
14
Tameem Al Muhaza
ЦЗ
5
Ahmed Fadel
ЦП
16
Nabil Irfan
ЦП
28
Yousef Elkhatib
ЦП
21
Халид Мунир Мазид
ЛВ
70
Mohamed Khaled
ЦФ
Остались в запасе
30
Ali Abadi
ВР
42
Yasen Abdallah Lafrid
ЦЗ
15
Ali Mohammad Shahabi
ЦЗ
4
Talal Abdulla Bahzad
ЦЗ
99
Aboubakr Abdelrahman
ЦП
17
Abdulrahman Fahmi Moustafa
ЦП
20
Hamad Mansour
ЦП
27
Jassem Al Sharshani
ЦП
12
Ahmad Sebaie
ЦП
25
Eslam Abdelkader
ЦП
24
Ahmed Abdelrahim
ЦП
2
Eissa Abdelbaset Elnagar
ЦФ
32
Navid Mohammad Dorzadeh
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Игор Бишчан
Статистика матча Аль-Вакра - Аль-Ахли
1
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
2
Количество передач
431
426
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 12 тур
Катар СК
- : -
05.12.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Вакра
2 : 3
21.11.2026
Аль-Сайлия
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Вакра
0 : 3
06.11.2026
Аль-Шахания
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Духаиль
3 : 1
31.10.2026
Аль-Вакра
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Вакра
3 : 2
24.10.2026
Аль-Араби
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Ахли
1 : 2
28.11.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Ахли
1 : 1
19.11.2026
Аль-Шамаль
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Араби
2 : 2
06.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Шахания
1 : 2
30.10.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Гарафа
2 : 2
22.10.2026
Аль-Ахли
Новости команд
Все
Аль-Вакра
Аль-Ахли
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Влап пожаловался на хейт из-за «Спартака»
2025.09.02 22:10
5
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
2025.04.30 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
2025.03.11 21:21
Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
Игрока Ирака Хуссейна 7 часов допрашивали по прибытии в США
6 июня
5
Товарищеский матч. «Динамо» забило девять голов команде из Катара
2024.01.25 12:57
1
Влап пожаловался на хейт из-за «Спартака»
2025.09.02 22:10
5
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов 14-летней давности
2025.04.30 22:45
Ямаль повторил рекорд Лиги чемпионов
2025.03.11 21:21
Дракслер признался, что переехал в Катар ради денег
2023.09.22 22:59
3
«ПСЖ» продал Дракслера в Саудовскую Аравию за 20 миллионов
2023.09.18 19:28
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+