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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Динамо Дрезден - Саарбрюккен
Динамо Дрезден - Саарбрюккен: обзор матча 23 ноября 2024
Динамо Дрезден
23.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Саарбрюккен
90+1'
D. Kubatta
60'
К. Брюнкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Саарбрюккен
ГОЛ! 1:1!
D. Kubatta
90'
+1
Желтая карточка
L. Bünning
85'
Замена
D. Kubatta
️️️️
Ф. Хайзе
84'
83'
Замена
Т. Шумахер
️️️️
J. Günther-Schmidt
82'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
Э. Кран
80'
Желтая карточка
П. Сонтхаймер
76'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
R. Neudecker
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
73'
Замена
J. Oehmichen
️️️️
A. Casar
72'
70'
Желтая карточка
R. Neudecker
69'
Замена
М. Мультауп
️️️️
S. Stehle
Желтая карточка
C. Daferner
68'
Замена
R. Meißner
️️️️
О. Батиста Майер
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Брюнкер
Пас отдал
S. Stehle
26'
Желтая карточка
C. Rizzuto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
23
Lars Bünning
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
10
Jakob Lemmer
ЦП
32
Jonas Sterner
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
42
Philip Fahrner
ЦЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Динамо Дрезден
28
Sascha Risch
ЦЗ
14
David Kubatta
ЦЗ
30
Stefan Kutschke
ЦП
25
Jonas Oehmichen
ЦП
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Саарбрюккен
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Tim Paterok
ЦФ
3-2-5
1
23
29
16
Хайзе
7
Батиста Майер
10
33
27
8
41
32
3-2-2-3
13
Менцель
42
4
18
Бишсель
5
Кран
6
Сонтхаймер
7
31
9
Брюнкер
9
10
16
Хайзе
14
14
16
Хайзе
33
30
30
33
8
25
25
8
7
Батиста Майер
11
11
7
Батиста Майер
10
33
Шумахер
33
Шумахер
10
5
Кран
4
Сонненберг
4
Сонненберг
5
Кран
31
23
Цивейя
23
Цивейя
31
9
11
Мультауп
11
Мультауп
9
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Саарбрюккен
28
Sascha Risch
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
28
Sascha Risch
ЦЗ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Остались в запасе
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Динамо Дрезден - Саарбрюккен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
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