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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Саарбрюккен - Веен
Саарбрюккен - Веен: обзор матча 09 ноября 2024
Саарбрюккен
09.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Веен
48'
К. Брюнкер
88'
P. Schmidt (П)
64'
Ф. Кайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Веен
Желтая карточка
С. Василиадис
90'
+6
Замена
Э. Кран
️️️️
P. Schmidt
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
P. Schmidt
88'
87'
Желтая карточка
T. Gozusirin
84'
Замена
I. Franjić
️️️️
Ф. Кайя
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Брюнкер
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайя
53'
Желтая карточка
Р. Йохансон
ГОЛ! 1:0!
К. Брюнкер
48'
46'
Замена
E. Taffertshofer
️️️️
Д. Фешнер
46'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
S. Mockenhaupt
Замена
Т. Шумахер
️️️️
P. Fahrner
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
42
Philip Fahrner
ЦЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
9
Simon Stehle
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
16
Florian Stritzel
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Саарбрюккен
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
3-1-4-2
13
Менцель
42
4
18
Бишсель
6
Сонтхаймер
7
19
Василиадис
25
31
9
Брюнкер
9
2-1-2-1-5
17
Карстенс
33
Лукенедер
6
Фешнер
15
11
25
Бацнер
16
4
16
28
14
Кайя
42
33
Шумахер
33
Шумахер
42
5
Кран
5
Кран
9
Брюнкер
39
39
9
Брюнкер
14
Кайя
7
7
14
Кайя
4
20
Йохансон
20
Йохансон
4
6
Фешнер
23
23
6
Фешнер
Остались в запасе
Саарбрюккен
Веен
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
23
Тим Цивейя
ЦП
45
Jacopo Sardo
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
1
Arthur Lyska
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Саарбрюккен - Веен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
1 : 0
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Людвигспаркштадион
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