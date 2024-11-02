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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Энерги
Рот-Вайсс - Энерги: обзор матча 02 ноября 2024
Рот-Вайсс
02.11.2024, суббота, 16:00
Германия. Третья Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Энерги
24'
L. Vonić
89'
Т. Айсфельд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Энерги
ГОЛ! 2:0!
Т. Айсфельд
Пас отдал
J. Boyamba
89'
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
Т. Мюзель
88'
Желтая карточка
М. Винцгеймер
85'
85'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Y. Möker
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
L. Vonić
77'
Замена
J. Kaparos
️️️️
K. Owusu Aninkorah Meisel
69'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
E. Voufack
69'
46'
Замена
M. Pronichev
️️️️
M. Krauss
ГОЛ! 1:0!
L. Vonić
Пас отдал
E. Voufack
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
79
Leonardo Vonić
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
20
Axel Borgmann
ЦЗ
5
Dominik Pelivan
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
35
Maximilian Krauss
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
28
Tom Moustier
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
8
Jan Shcherbakovski
ЦП
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
4-1-1-5
4
Шульц
19
14
23
7
26
Мюзель
1
31
70
33
79
2-2-5
40
19
20
5
21
3
7
10
28
Копадо
27
19
7
Д'Хез
7
Д'Хез
19
26
Мюзель
10
Айсфельд
10
Айсфельд
26
Мюзель
79
25
Винцгеймер
25
Винцгеймер
79
31
8
8
31
21
6
Хофманн
6
Хофманн
21
35
42
42
35
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Энерги
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
28
Tom Moustier
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
8
Jan Shcherbakovski
ЦП
28
Niko Bretschneider
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
28
Tom Moustier
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
8
Jan Shcherbakovski
ЦП
28
Niko Bretschneider
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Рот-Вайсс - Энерги
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
2 : 1
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Konrad Oldhafer, Germany
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
Новости команд
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