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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Вальдхоф Мангейм - Веен
Вальдхоф Мангейм - Веен: обзор матча 27 октября 2024
Вальдхоф Мангейм
27.10.2024, воскресенье, 22:30
Германия. Третья Лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Веен
37'
Н. Шипноски
90+3'
Т. Бойд
7'
Ф. Кайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальдхоф Мангейм - Веен
ГОЛ! 2:1!
Т. Бойд
Пас отдал
Р. Бенателли
90'
+3
87'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
T. Gozusirin
87'
Замена
I. Franjić
️️️️
Н. Бацнер
Желтая карточка
Л. Клюнтер
82'
75'
Желтая карточка
Н. Аграфиотис
Замена
S. Abifade
️️️️
Н. Шипноски
74'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
M. Kobylanski
74'
Желтая карточка
Т. Бойд
73'
Замена
К. Аразе
️️️️
M. Seegert
66'
66'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Ф. Кайя
Замена
M. Thalhammer
️️️️
Х. Матрисиани
61'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шипноски
Пас отдал
А. Файн
37'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайя
Пас отдал
Н. Бацнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальдхоф Мангейм
2
Sascha Voelcke
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
22
Janne Sietan
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
7
Никлас Шипноски
ПВ
1
Jan-Christoph Bartels
ЦФ
21
Marcel Seegert
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
7
Kennedy Okpala
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Moritz Flotho
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Вальдхоф Мангейм
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
11
Рико Бенателли
ЦП
17
Samuel Abifade
ЦП
28
Minos Gouras
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Веен
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
3-1-2-1-4
24
Клюнтер
2
41
Матрисиани
29
Файн
22
21
Рикман
7
Шипноски
1
7
18
21
2-1-2-1-5
17
Карстенс
33
Лукенедер
6
Фешнер
15
11
25
Бацнер
28
14
Кайя
16
4
16
18
11
Бенателли
11
Бенателли
18
7
Шипноски
17
17
7
Шипноски
41
Матрисиани
8
8
41
Матрисиани
21
36
Аразе
36
Аразе
21
11
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
11
25
Бацнер
7
7
25
Бацнер
14
Кайя
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
14
Кайя
Остались в запасе
Вальдхоф Мангейм
Веен
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
28
Minos Gouras
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
18
Seyhan Yigit
ЦЗ
28
Minos Gouras
ЦП
13
Omer Hanin
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
33
Arlind Rexhepi
ЦФ
Остались в запасе
15
Justin Janitzek
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Бернхард Трарес
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Вальдхоф Мангейм - Веен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 16 тур
Дуйсбург
- : -
04.12.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вальдхоф Мангейм
1 : 1
28.11.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Алемания
3 : 0
21.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Вальдхоф Мангейм
4 : 1
25.10.2026
Хоффенхайм II
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
1 : 0
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Felix Prigan, Germany
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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