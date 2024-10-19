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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Веен - Ганновер 96 II
Веен - Ганновер 96 II: обзор матча 19 октября 2024
Веен
19.10.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Ганновер 96 II
17'
Ф. Кайя
2'
R. Kalem
29'
R. Kalem
31'
H. Chakroun
43'
N. Stepantsev (П)
66'
S. Marino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - Ганновер 96 II
Желтая карточка
I. Franjić
90'
+2
84'
Замена
J. Niklaus
️️️️
R. Kalem
79'
Замена
M. Dammeier
️️️️
N. Engelbreth
78'
Замена
М. Фрауендорф
️️️️
H. Chakroun
72'
Замена
Т. Санне
️️️️
S. Marino
66'
ГОЛ! 1:5!
S. Marino
Пас отдал
R. Kalem
Замена
I. Franjić
️️️️
Ф. Кайя
66'
53'
Желтая карточка
S. Marino
51'
Желтая карточка
Т. Вальбрехт
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Н. Бацнер
46'
Замена
Д. Фешнер
️️️️
О. Киомурцоглу
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
N. Stepantsev
37'
Желтая карточка
H. Chakroun
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
34'
31'
ГОЛ! 1:3!
H. Chakroun
Пас отдал
S. Marino
29'
ГОЛ! 1:2!
R. Kalem
Пас отдал
H. Matsuda
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
21'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайя
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
R. Kalem
Пас отдал
H. Matsuda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
20
Риан Йохансон
ЦП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Фатих Кайя
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Ганновер 96 II
33
Toni Stahl
ВР
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
10
Robin Kalem
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
8
Ben Westermeier
ЦП
8
Nick Stepantsev
ЦФ
30
Stefano Marino
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Веен
37
Ben Nink
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Ivan Franjić
ЦП
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
17
Michel Dammeier
ЦП
20
Nick Elias Meier
ЦП
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
29
Jeremie Niklaus
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
2-1-2-1-5
17
Карстенс
33
Лукенедер
14
Киомурцоглу
20
Йохансон
11
25
Бацнер
16
4
16
28
14
Кайя
3-1-3-3
33
27
16
33
33
Вальбрехт
10
22
8
14
30
8
14
Киомурцоглу
6
Фешнер
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
14
Кайя
7
7
14
Кайя
25
Бацнер
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
25
Бацнер
22
17
17
22
14
14
Фрауендорф
14
Фрауендорф
14
10
29
29
10
30
19
Санне
19
Санне
30
Остались в запасе
Веен
Ганновер 96 II
37
Ben Nink
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
37
Ben Nink
ЦЗ
15
Justin Janitzek
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
5
Lukas Dominke
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
20
Nick Elias Meier
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Веен - Ганновер 96 II
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
1 : 0
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Веллер
(Оснабрюк)
Стадион:
Брита-Арена
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Веен
Ганновер 96 II
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