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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ганновер 96 II - Энерги
Ганновер 96 II - Энерги: обзор матча 06 октября 2024
Ганновер 96 II
06.10.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Энерги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер 96 II - Энерги
Замена
N. Stepantsev
️️️️
H. Chakroun
90'
+1
Замена
B. Westermeier
️️️️
N. Engelbreth
82'
Замена
М. Фрауендорф
️️️️
R. Kalem
82'
Желтая карточка
N. Engelbreth
81'
Замена
Т. Санне
️️️️
H. Matsuda
71'
Замена
Т. Вальбрехт
️️️️
S. Marino
71'
70'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
T. Cigerci
55'
Замена
M. Pronichev
️️️️
P. Halbauer
Желтая карточка
L. Wallner
45'
+1
37'
Желтая карточка
D. Slamar
Желтая карточка
R. Kalem
33'
30'
Желтая карточка
Y. Möker
30'
Желтая карточка
D. Pelivan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер 96 II
1
Leon-Oumar Wechsel
ВР
33
Fynn Arkenberg
ЦЗ
5
Lukas Dominke
ЦЗ
16
Lukas Wallner
ЦЗ
27
Hayate Matsuda
ЦЗ
11
Eric Uhlmann
ЦП
17
Michel Dammeier
ЦП
22
Noah Engelbreth
ЦП
10
Robin Kalem
ЦП
30
Stefano Marino
ЦФ
14
Husseyn Chakroun
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
21
Yannik Möker
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
7
Timmy Thiele
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
10
T. Cigerci
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Ганновер 96 II
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
33
Тим Вальбрехт
ОП
8
Ben Westermeier
ЦП
14
Мелкаму Фрауендорф
ЦП
9
Джейсон Видейра
ЦФ
19
Том Санне
ЦФ
8
Nick Stepantsev
ЦФ
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Лукас Копадо
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
4-4-2
1
33
16
27
5
11
22
10
17
14
30
1-2-5
40
19
21
5
27
20
35
10
28
30
33
Вальбрехт
33
Вальбрехт
30
22
8
8
22
10
14
Фрауендорф
14
Фрауендорф
10
27
19
Санне
19
Санне
27
14
8
8
14
10
6
Хофманн
6
Хофманн
10
20
42
42
20
Остались в запасе
Ганновер 96 II
Энерги
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Лукас Копадо
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Остались в запасе
29
Norman Quindt
ВР
21
Jacob Danquah
ЦЗ
4
Felix Göttlicher
ЦЗ
9
Джейсон Видейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
28
Лукас Копадо
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Статистика матча Ганновер 96 II - Энерги
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ганновер 96 II
2 : 1
17.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 37 тур
Виктория
2 : 0
11.05.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ганновер 96 II
0 : 0
04.05.2025
Унтерхахинг
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ганновер 96 II
1 : 1
20.04.2025
Вальдхоф Мангейм
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Леонидас Эксузидис
(Кастроп-Рауксель)
Стадион:
Эйленрайдштадион
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Ганновер 96 II
Энерги
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
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