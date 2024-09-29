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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Ингольштадт - Ганза
Ингольштадт - Ганза: обзор матча 29 сентября 2024
Ингольштадт
29.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Третья Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ганза
33'
P. Testroet
70'
С. Греннинг
60'
F. Ruschke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ингольштадт - Ганза
88'
Замена
T. Krohn
️️️️
А. Лебе
Желтая карточка
L. Frode
83'
Замена
F. Keidel
️️️️
Y. Deichmann
78'
77'
Желтая карточка
А. Лебе
77'
Замена
C. Kinsombi
️️️️
N. Neidhart
ГОЛ! 2:1!
С. Греннинг
Пас отдал
R. Malone
70'
Замена
С. Греннинг
️️️️
P. Testroet
67'
61'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Хауген
61'
Замена
К. Шумахер
️️️️
F. Ruschke
60'
ГОЛ! 1:1!
F. Ruschke
Пас отдал
А. Россипал
Замена
D. Kopacz
️️️️
М. Диттген
57'
46'
Замена
C. Harenbrock
️️️️
M. Schuster
ГОЛ! 1:0!
P. Testroet
33'
Желтая карточка
M. Costly
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
33
Мариус Функ
ВР
16
Ryan Malone
ЦЗ
18
Marc Niclas Duhring
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
37
P. Testroet
ЦФ
24
Marcel Costly
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
34
L. Frode
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
Ганза
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Александер Россипал
ЛЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
29
Felix Ruschke
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
6
Jonas Dirkner
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
20
Ryan Don Naderi
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Ингольштадт
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
43
Felix Keidel
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
29
David Kopacz
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Ганза
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
23
Franz Pfanne
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
44
Tim Krohn
ЦФ
8
C. Harenbrock
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
8
Louis Köster
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
3-1-5
33
Функ
16
18
20
17
Безушков
32
25
Борковски
11
Диттген
34
24
4-2-1-3
32
Уфофф
15
Гюрлеен
4
Россбах
29
19
Россипал
5
6
10
Лебе
9
Хауген
7
20
20
43
43
20
37
17
Греннинг
17
Греннинг
37
11
Диттген
29
29
11
Диттген
7
7
7
7
29
10
Шумахер
10
Шумахер
29
10
Лебе
44
44
10
Лебе
5
8
8
5
9
Хауген
16
16
9
Хауген
Остались в запасе
Ингольштадт
Ганза
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
23
Franz Pfanne
ЦЗ
8
Louis Köster
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
21
Mladen Cvjetinović
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
38
Deniz Zeitler
ЦП
25
Leon Guwara
ЦФ
25
Tim Heike
ЦФ
Остались в запасе
25
Philipp Mickel Klewin
ВР
23
Franz Pfanne
ЦЗ
8
Louis Köster
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча Ингольштадт - Ганза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Konrad Oldhafer, Germany
Стадион:
Audi Sportpark, Ingolstadt
Новости команд
Все
Ингольштадт
Ганза
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
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Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
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2018.02.24 17:42
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2018.01.16 19:25
2
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
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2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
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