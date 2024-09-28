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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Энерги - Саарбрюккен
Энерги - Саарбрюккен: обзор матча 28 сентября 2024
Энерги
28.09.2024, суббота, 17:30
Германия. Третья Лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Саарбрюккен
17'
T. Thiele
44'
T. Thiele
80'
T. Thiele
87'
T. Thiele
45+1'
Т. Цивейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энерги - Саарбрюккен
Замена
A. Borgmann
️️️️
T. Thiele
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
T. Thiele
Пас отдал
H. Rorig
87'
ГОЛ! 3:1!
T. Thiele
80'
76'
Замена
М. Мультауп
️️️️
Т. Шумахер
Замена
H. Rorig
️️️️
T. Hasse
67'
66'
Замена
P. Schmidt
️️️️
R. Neudecker
66'
Замена
B. Uaferro
️️️️
Д. Бишсель
Желтая карточка
T. Hasse
65'
Замена
P. Halbauer
️️️️
M. Krauss
60'
Желтая карточка
M. Krauss
51'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Цивейя
Пас отдал
R. Neudecker
ГОЛ! 2:0!
T. Thiele
Пас отдал
M. Krauss
44'
42'
Желтая карточка
C. Rizzuto
37'
Замена
Т. Цивейя
️️️️
С. Василиадис
ГОЛ! 1:0!
T. Thiele
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энерги
40
Elias Bethke
ВР
19
Filip Kusić
ЦЗ
14
Tobias Hasse
ЦП
21
Yannik Möker
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
10
T. Cigerci
ЦФ
28
Niko Bretschneider
ЦФ
27
D. Slamar
ЦФ
35
Maximilian Krauss
ЦФ
7
Timmy Thiele
ЦФ
42
Maximilian Pronichev
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
18
Джоэл Бишсель
ЦЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
31
Richard Neudecker
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
10
Kasim Rabihic
ЦФ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Энерги
1
Alexander Sebald
ВР
20
Axel Borgmann
ЦЗ
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
20
Phil Halbauer
ЦФ
Саарбрюккен
35
David Mutter
ВР
14
B. Uaferro
ЦЗ
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
39
Patrick Schmidt
ЦФ
1-3-5
40
19
14
21
5
27
42
7
35
28
3-1-3-3
13
Менцель
18
Бишсель
4
33
Шумахер
6
Сонтхаймер
31
19
Василиадис
7
9
9
Брюнкер
10
7
20
20
7
14
3
3
14
35
20
20
35
18
Бишсель
14
14
18
Бишсель
19
Василиадис
23
Цивейя
23
Цивейя
19
Василиадис
33
Шумахер
11
Мультауп
11
Мультауп
33
Шумахер
31
39
39
31
Остались в запасе
Энерги
Саарбрюккен
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
35
David Mutter
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Остались в запасе
1
Alexander Sebald
ВР
15
Edgar Kaizer
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
36
Janis Juckel
ЦП
4
Tim Campulka
ЦФ
28
Лукас Копадо
ЦФ
Остались в запасе
35
David Mutter
ВР
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
25
Amine Naifi
ЦП
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Клаус-Дитер Воллиц
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Статистика матча Энерги - Саарбрюккен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Mario Hildenbrand, Germany
Стадион:
Стадион дер Фройндшафт
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Энерги
Саарбрюккен
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1
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В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
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