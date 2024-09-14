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Расписание матчей
Германия. Третья Лига
Рот-Вайсс - Веен
Рот-Вайсс - Веен: обзор матча 14 сентября 2024
Рот-Вайсс
14.09.2024, суббота, 15:00
Германия. Третья Лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Веен
19'
Ф. Кайя
47'
Ф. Кайя
79'
T. Gozusirin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - Веен
87'
Желтая карточка
T. Gozusirin
85'
Замена
Ф. Хюбнер
️️️️
Ф. Лукенедер
Желтая карточка
Р. Д'Хез
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
T. Gozusirin
Пас отдал
Р. Йохансон
77'
Замена
Д. Фешнер
️️️️
О. Киомурцоглу
77'
Замена
Р. Йохансон
️️️️
Т. Гоппел
Замена
N. Kaiser
️️️️
Т. Айсфельд
77'
72'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
L. Vonić
67'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
J. Boyamba
67'
55'
Желтая карточка
Н. Бацнер
Желтая карточка
A. Arslan
54'
47'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кайя
Пас отдал
I. Franjić
Замена
J. Kaparos
️️️️
Т. Мюзель
46'
Желтая карточка
Ю. Эйтшбергер
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кайя
Пас отдал
Н. Бацнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
31
Kelsey Owusu Aninkorah Meisel
ЦФ
1
Jakob Golz
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Веен
17
Флориан Карстенс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
9
Тиймен Гоппел
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
11
Tarik Gozusirin
ЦП
7
Ivan Franjić
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
14
Фатих Кайя
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
7
Ramien Safi
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Веен
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
37
Ben Nink
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ОП
7
Amin Farouk
ЦП
20
Риан Йохансон
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
4-1-1-5
23
4
Шульц
14
2
Эйтшбергер
10
Айсфельд
26
Мюзель
1
22
70
79
31
3-1-2-1-4
9
Гоппел
33
Лукенедер
17
Карстенс
14
Киомурцоглу
11
7
25
Бацнер
16
4
16
14
Кайя
22
7
Д'Хез
7
Д'Хез
22
10
Айсфельд
18
18
10
Айсфельд
79
25
Винцгеймер
25
Винцгеймер
79
26
Мюзель
8
8
26
Мюзель
33
Лукенедер
19
Хюбнер
19
Хюбнер
33
Лукенедер
14
Киомурцоглу
6
Фешнер
6
Фешнер
14
Киомурцоглу
9
Гоппел
20
Йохансон
20
Йохансон
9
Гоппел
Остались в запасе
Рот-Вайсс
Веен
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
37
Ben Nink
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
19
Eric Voufack
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
33
Tobias Kraulich
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
37
Ben Nink
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
1
Arthur Lyska
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
28
Moritz Flotho
ЦФ
21
Ole Wohlers
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Нильс Деринг
Статистика матча Рот-Вайсс - Веен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Главный судья:
Martin Speckner, Germany
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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