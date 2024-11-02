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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Уйпешт
Академия Пушкаша - Уйпешт: обзор матча 02 ноября 2024
Академия Пушкаша
02.11.2024, суббота, 18:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
1 : 1
Завершен
Уйпешт
6'
Л. Колли
41'
M. Mucsanyi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Уйпешт
Желтая карточка
R. Szolnoki
90'
+5
Замена
Z. Kerezsi
️️️️
У. Ниссила
83'
82'
Замена
Т. Лакуа
️️️️
В. Оново
75'
Замена
M. Tajti
️️️️
B. Geiger
Замена
J. Levi
️️️️
М. Сойсало
70'
Желтая карточка
Л. Колли
67'
63'
Замена
М. Карамоко
️️️️
M. Mucsanyi
41'
ГОЛ! 1:1!
M. Mucsanyi
Пас отдал
B. Geiger
21'
Пенальти не реализован!
F. Brodić
Желтая карточка
К. Масейрас
16'
Желтая карточка
W. Golla (o.g.)
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. Колли
Пас отдал
Ж. Надь
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
6
Ларос Дуарте
ОП
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
9
Ламин Колли
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Уйпешт
44
Bence Gergényi
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
26
Bálint Geiger
ЦП
11
Кристофер Хорват
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
10
Fran Brodić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Академия Пушкаша
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
20
Zalán Kerezsi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-3-2-2
91
22
19
94
Стронати
18
Надь
6
Дуарте
23
Масейрас
16
Ниссила
20
Сойсало
14
9
Колли
4-1-2-4
3
30
5
Фиола
44
29
Оново
26
11
Хорват
10
47
88
1
16
Ниссила
20
20
16
Ниссила
20
Сойсало
10
10
20
Сойсало
29
Оново
6
Лакуа
6
Лакуа
29
Оново
26
18
18
26
47
9
Карамоко
9
Карамоко
47
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Уйпешт
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
24
Barna Pál
ЦЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
15
Viktor Vitályos
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
5
Давит Кобоури
ЦЗ
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Академия Пушкаша - Уйпешт
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
9
Офсайды
5
0
Количество передач
411
443
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
3 : 2
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
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