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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Уйпешт
Залаэгерсег - Уйпешт: обзор матча 06 октября 2024
Залаэгерсег
06.10.2024, воскресенье, 16:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
0 : 2
Завершен
Уйпешт
7'
F. Brodić
17'
M. Ljujic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Уйпешт
88'
Замена
B. Geiger
️️️️
M. Ljujic
79'
Желтая карточка
F. Brodić
75'
Желтая карточка
A. Duarte
71'
Желтая карточка
K. Tamás
60'
Замена
M. Mucsanyi
️️️️
К. Хорват
57'
Желтая карточка
К. Хорват
Желтая карточка
B. Balazs
52'
Замена
Y. Croizet
️️️️
K. Fućak
46'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
B. Kiss
46'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Ljujic
7'
ГОЛ! 0:1!
F. Brodić
Пас отдал
Б. Беше
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Уйпешт
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
21
Pàl Boldizsar Helmich
ЦП
10
Fran Brodić
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
21
Dániel Csóka
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
15
Yohan Croizet
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
3-5-2
1
41
Эвангелу
4
Варконьи
23
67
18
10
97
6
57
8
3-2-3-3
3
5
Фиола
22
33
Беше
30
11
Хорват
6
Лакуа
21
1
88
10
10
18
Ипалибо
18
Ипалибо
10
57
15
15
57
88
26
26
88
11
Хорват
47
47
11
Хорват
Остались в запасе
Залаэгерсег
Уйпешт
22
Ervin Németh
ВР
21
Dániel Csóka
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
97
Dániel Németh
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
1
Genzler Gellért
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
21
Dániel Csóka
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
97
Dániel Németh
ЦФ
27
Abel Gyorgy Krajcsovics
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
44
Bence Gergényi
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
29
Винсент Оново
ОП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Залаэгерсег - Уйпешт
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
485
367
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
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Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
2022.05.05 20:20
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5
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