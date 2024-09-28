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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Залаэгерсег
Дьошдьер - Залаэгерсег: обзор матча 28 сентября 2024
Дьошдьер
28.09.2024, суббота, 16:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
2 : 1
Завершен
Залаэгерсег
10'
М. Раконьяц
68'
C. Szatmári
54'
G. Mim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Залаэгерсег
Замена
А. Кампецис
️️️️
М. Раконьяц
84'
71'
Замена
J. Špoljarić
️️️️
B. Kiss
ГОЛ! 2:1!
C. Szatmári
Пас отдал
Р. Пожег Ванкас
68'
Замена
Р. Пожег Ванкас
️️️️
A. Vallejo
65'
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
G. Jurek
57'
Замена
M.
️️️️
D. Gera
57'
Замена
В. Климович
️️️️
F.
57'
54'
ГОЛ! 1:1!
G. Mim
46'
Замена
K. Fućak
️️️️
M. Sajbán
46'
Замена
S. Medgyes
️️️️
D. Csóka
ГОЛ! 1:0!
М. Раконьяц
Пас отдал
С. Саничанин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
11
Gábor Jurek
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
21
Dániel Csóka
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
6
Gergely Mim
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
8
Norbert Szendrei
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Дьошдьер
12
Artem Odintsov
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
94
Руди Пожег Ванкас
ЛВ
68
Зетены Варга
ПВ
75
Moha
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
57
Kristian Fućak
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
3-1-5
30
Сентич
3
3
Чорбаджийски
6
Саничанин
25
11
37
11
77
Раконьяц
50
3-1-4-2
1
41
Эвангелу
4
Варконьи
21
18
Ипалибо
18
10
97
6
9
8
11
7
Аколатсе
7
Аколатсе
11
50
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
50
11
75
75
11
37
17
Климович
17
Климович
37
77
Раконьяц
90
Кампецис
90
Кампецис
77
Раконьяц
21
23
23
21
9
57
57
9
10
50
50
10
Остались в запасе
Дьошдьер
Залаэгерсег
12
Artem Odintsov
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
96
Marcell Huszár
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
12
Artem Odintsov
ВР
44
Branislav Danilović
ВР
16
Bence Komlósi
ЦЗ
6
Bence Bárdos
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
68
Зетены Варга
ПВ
96
Marcell Huszár
ЦФ
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
67
Bakti Balazs
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
15
Yohan Croizet
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Дьошдьер - Залаэгерсег
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
9
Офсайды
1
3
Количество передач
343
414
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
74
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
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2025.05.28 18:24
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2024.07.05 10:50
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