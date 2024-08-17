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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Ференцварош - Уйпешт
Ференцварош - Уйпешт: обзор матча 17 августа 2024
Ференцварош
17.08.2024, суббота, 20:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
1 : 0
Завершен
Уйпешт
90+2'
Т. Кеинде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Уйпешт
Красная карточка
М. Абу Фани
90'
+12
90'
+12
Желтая карточка
J. Nunes
90'
+7
Желтая карточка
K. Tamás
90'
+4
Желтая карточка
Б. Беше
90'
+4
Замена
A. Toth
️️️️
B. Geiger
90'
+4
Замена
A. Dénes
️️️️
M. Ljujic
ГОЛ! 1:0!
Т. Кеинде
Пас отдал
К. Боржес
90'
+2
81'
Замена
O. Radosevic
️️️️
M. Tajti
Замена
К. Боржес
️️️️
К. Закариассен
78'
Замена
I. Pappoe
️️️️
М. Абу Фани
78'
Замена
Х. Майга
️️️️
Ф. Ромменс
62'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
М. Бен Ромдан
61'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Грубер
61'
61'
Замена
A. Keita
️️️️
M. Mucsanyi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
30
Жомбор Грубер
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Уйпешт
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
44
Bence Gergényi
ЦЗ
3
André Duarte
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
18
Mátyás Tajti
ЦП
26
Bálint Geiger
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
88
Matija Ljujic
(К)
ЦФ
10
Fran Brodić
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Ференцварош
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
70
Isaac Pappoe
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Адама Траоре
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
21
Levente Babós
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
77
Adrián Dénes
ЦФ
23
Dávid Banai
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
57
Akos Toth
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-4-1-2
90
Дибус
2
Рамирес
34
Густаво
26
Сиссе
25
Макрецкис
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
88
Ромменс
19
Варга
30
Грубер
3-2-2-4
44
3
22
33
Беше
30
18
26
47
10
88
1
88
Ромменс
80
Майга
80
Майга
88
Ромменс
15
Абу Фани
70
70
15
Абу Фани
16
Закариассен
20
Боржес
20
Боржес
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
24
Кеинде
24
Кеинде
5
Бен Ромдан
30
Грубер
14
Траоре
14
Траоре
30
Грубер
18
14
14
18
88
77
77
88
47
8
8
47
26
57
57
26
Остались в запасе
Ференцварош
Уйпешт
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
21
Levente Babós
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Остались в запасе
29
Дьердь Шекси
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
74
Dominik Kaczvinszki
ЦЗ
21
Levente Babós
ЦЗ
25
Nimrod Baranyai
ЦП
8
Márk Dékei
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
7
Krisztián Simon
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Небойша Вигневич
Статистика матча Ференцварош - Уйпешт
1
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
13
Офсайды
1
0
Количество передач
491
255
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
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