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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дьошдьер - Ференцварош
Дьошдьер - Ференцварош: обзор матча 10 августа 2024
Дьошдьер
10.08.2024, суббота, 17:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ференцварош
21'
М. Бен Ромдан (П)
90+3'
М. Бен Ромдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дьошдьер - Ференцварош
Желтая карточка
M. Lund
90'
+5
90'
+4
Замена
Т. Кеинде
️️️️
Ф. Бэсси
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Бен Ромдан
88'
Замена
I. Pappoe
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
D. Gera
83'
Замена
V. Fekete
️️️️
Á. Bényei
81'
Замена
G. Jurek
️️️️
В. Климович
78'
Желтая карточка
B. Edomwonyi
64'
Замена
M.
️️️️
F.
61'
Замена
А. Кампецис
️️️️
М. Раконьяц
61'
60'
Замена
К. Закариассен
️️️️
К. Боржес
60'
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
Х. Майга
60'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Чивич
Желтая карточка
C. Szatmári
42'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бен Ромдан
Желтая карточка
С. Саничанин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьошдьер
30
Карло Сентич
ВР
3
Csaba Szatmári
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
25
Gergő Holdampf
(К)
ЦП
68
Зетены Варга
ПВ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Dániel Gera
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
37
Franchu
ЦФ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Кади Боржес
АП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Дьошдьер
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
20
Ágoston Bényei
ЦП
99
Nikola Gluščević
ЦП
11
Gábor Jurek
ЦФ
75
Moha
ЦФ
87
Vince Fekete
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
96
Marcell Huszár
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
70
Isaac Pappoe
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
2-1-1-5
30
Сентич
3
6
Саничанин
25
68
Варга
4
34
37
17
Климович
11
3-1-3-1-2
90
Дибус
26
Сиссе
34
Густаво
77
Чивич
80
Майга
5
Бен Ромдан
25
Макрецкис
15
Абу Фани
20
Боржес
14
Траоре
14
Бэсси
20
20
17
Климович
11
11
17
Климович
37
75
75
37
87
87
77
Раконьяц
90
Кампецис
90
Кампецис
77
Раконьяц
77
Чивич
2
Рамирес
2
Рамирес
77
Чивич
14
Траоре
70
70
14
Траоре
20
Боржес
16
Закариассен
16
Закариассен
20
Боржес
80
Майга
88
Ромменс
88
Ромменс
80
Майга
14
Бэсси
24
Кеинде
24
Кеинде
14
Бэсси
Остались в запасе
Дьошдьер
Ференцварош
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
99
Nikola Gluščević
ЦП
96
Marcell Huszár
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
44
Branislav Danilović
ВР
12
Artem Odintsov
ВР
6
Bence Bárdos
ЦЗ
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
66
Balint Ferencsik
ЦЗ
99
Nikola Gluščević
ЦП
96
Marcell Huszár
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Владимир Раденкович
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Дьошдьер - Ференцварош
5
Всего ударов по воротам
1
26
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
14
10
Офсайды
1
1
Количество передач
214
528
Сейвы
4
0
Точность передач %
65
85
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
1
19
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Матчи команд
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Дьошдьер
1 : 3
16.05.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Дьер
4 : 0
02.05.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Кишварда
1 : 2
25.04.2026
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Дьошдьер
0 : 5
18.04.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Ференцварош
3 : 1
10.04.2026
Дьошдьер
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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