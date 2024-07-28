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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Уйпешт - Академия Пушкаша
Уйпешт - Академия Пушкаша: обзор матча 28 июля 2024
Уйпешт
28.07.2024, воскресенье, 19:50
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
1 : 2
Завершен
Академия Пушкаша
58'
M. Ljujic
55'
Л. Колли
60'
Л. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уйпешт - Академия Пушкаша
90'
+4
Желтая карточка
У. Ниссила
90'
+3
Замена
J. Puljic
️️️️
Л. Колли
89'
Желтая карточка
Л. Колли
Замена
A. Keita
️️️️
M. Tajti
87'
Замена
O. Radosevic
️️️️
M. Ljujic
87'
83'
Замена
G. Komaromi
️️️️
М. Сойсало
71'
Желтая карточка
К. Масейрас
Замена
M. Mucsanyi
️️️️
K. Simon
67'
Желтая карточка
M. Tajti
63'
60'
ГОЛ! 1:2!
Л. Колли
Пас отдал
W. Golla (o.g.)
ГОЛ! 1:1!
M. Ljujic
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Колли
Желтая карточка
B. Geiger
45'
+1
Желтая карточка
Б. Беше
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уйпешт
44
Bence Gergényi
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
22
Krisztián Tamás
ЦЗ
26
Bálint Geiger
ЦП
18
Mátyás Tajti
ЦП
27
Кевин Шобот
ПВ
88
Matija Ljujic
ЦФ
7
Krisztián Simon
(К)
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Академия Пушкаша
91
Ármin Pécsi
ВР
22
Roland Szolnoki
(К)
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
16
Урхо Ниссила
АП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
23
J. Plsek
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Уйпешт
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
8
Márk Dékei
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
14
Ognjen Radosevic
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
47
Márk Mucsanyi
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Академия Пушкаша
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
4-2-1-4
44
30
22
33
Беше
26
18
27
Шобот
88
1
9
Карамоко
7
3-2-2-3
91
33
18
Надь
94
Стронати
23
Масейрас
22
20
Сойсало
16
Ниссила
14
9
Колли
23
88
14
14
88
7
47
47
7
18
8
8
18
20
Сойсало
77
77
20
Сойсало
9
Колли
21
21
9
Колли
Остались в запасе
Уйпешт
Академия Пушкаша
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
8
Márk Dékei
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
1
Genzler Gellért
ВР
21
Levente Babós
ЦЗ
8
Márk Dékei
ЦП
25
Nimrod Baranyai
ЦП
23
Dávid Banai
ЦФ
77
Adrián Dénes
ЦФ
4
Csanád Fehér
ЦФ
Остались в запасе
6
Акош Маркграф
ЦЗ
77
Kevin Mondovics
ЦЗ
19
A. Favorov
ЦЗ
18
Bence Vekony
ЦП
8
Dominik Kocsis
ЦП
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Небойша Вигневич
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Уйпешт - Академия Пушкаша
3
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
10
22
Офсайды
0
1
Количество передач
403
362
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Уйпешт
- : -
05.12.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
МТК
2 : 3
28.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Уйпешт
2 : 1
01.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Дьер
1 : 0
24.10.2026
Уйпешт
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
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