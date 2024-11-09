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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лорьян - Генгам
Лорьян - Генгам: обзор матча 09 ноября 2024
Лорьян
09.11.2024, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 13 тур
3 : 1
Завершен
Генгам
8'
П. Кацерис
42'
E. Basilio (АГ)
68'
С. Сумано (П)
57'
D. Louiserre (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Генгам
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
А. Авом
83'
79'
Замена
L. Phiri
️️️️
D. Louiserre
79'
Замена
J. Mendes
️️️️
H. Picard
Замена
Ж. Макенго
️️️️
П. Пажи
70'
69'
Замена
T. Luvambo
️️️️
К. Сидибе
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Сумано
68'
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Айегун
64'
Замена
Д. Мвука
️️️️
П. Кацерис
64'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Louiserre
54'
Замена
С. Наир
️️️️
P. Lemonnier
54'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
A. Sagna
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
E. Basilio
42'
ГОЛ! 1:0!
П. Кацерис
Пас отдал
Т. Айегун
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
62
Артур Авом
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
2
Игор Силва
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
10
Amine Hemia
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
29
Junior Mendes
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
3-1-1-2-3
38
Мвого
13
Йонгва
3
Тальби
5
Менди
19
Абержель
62
Авом
77
Кацерис
21
Понко
7
Пажи
15
Айегун
2
Силва
4-1-3-2
1
58
Сиссоко
24
24
26
6
Сидибе
4
22
11
10
43
Сиве
7
Пажи
17
Макенго
17
Макенго
7
Пажи
62
Авом
11
Ле Бри
11
Ле Бри
62
Авом
77
Кацерис
22
Мвука
22
Мвука
77
Кацерис
15
Айегун
99
Сумано
99
Сумано
15
Айегун
24
18
Наир
18
Наир
24
6
Сидибе
92
92
6
Сидибе
4
36
36
4
22
29
29
22
11
7
7
11
Остались в запасе
Лорьян
Генгам
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
12
Isaac James
ЦЗ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
Статистика матча Лорьян - Генгам
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
15
Офсайды
1
2
Количество передач
403
552
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Мустуар
Посещаемость:
14345 из 18500 зрителей (77%)
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