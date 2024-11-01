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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Ред Стар
Мартиг - Ред Стар: обзор матча 01 ноября 2024
Мартиг
01.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ред Стар
90+8'
H. Benali (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мартиг - Ред Стар
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:1!
H. Benali
Вторая желтая
С. Сольве
90'
+7
Желтая карточка
С. Сольве
90'
+5
88'
Замена
I. Botella
️️️️
М. Ифнауи
77'
Замена
A. Fall
️️️️
A. Badji
67'
Замена
K. Cisse
️️️️
J. Eickmayer
67'
Замена
H. Benali
️️️️
D. Durand
Замена
С. Шамаль
️️️️
Б. Муссити-Око
66'
57'
Желтая карточка
R. Hachem
Желтая карточка
Н. Сайнтини
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
26
S. Belloumou
(К)
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
41
Mohamed Bamba
ЦП
27
Alain Ipiélé
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
29
Оукасс Менди
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ред Стар
5
Junior Olaitan Ishola
ЦЗ
28
Loic Kouagba
(К)
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
26
Ryad Hachem
ЦП
26
Jose Dembi
ЦП
17
Joachim Eickmayer
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
7
Damien Durand
ЦФ
10
Мерван Ифнауи
ЦФ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Мартиг
40
Yan Marillat
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
10
Karim Tlilli
ЦФ
Ред Стар
16
William Avognan
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
9
Alioune Fall
ЦФ
11
K. Cisse
ЦФ
7
Hacene Benali
ЦФ
17
Ivann Botella
ЦФ
4-3-3
40
88
Амрауи
39
Сайнтини
24
3
Сольве
26
44
Робен
41
29
Менди
14
Муссити-Око
27
3-4-4
13
Дукуре
28
5
26
17
80
Мбок
26
10
Ифнауи
7
25
1
14
Муссити-Око
14
Шамаль
14
Шамаль
14
Муссити-Око
25
9
9
25
17
11
11
17
7
7
7
7
10
Ифнауи
17
17
10
Ифнауи
Остались в запасе
Мартиг
Ред Стар
40
Yan Marillat
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
10
Karim Tlilli
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
William Avognan
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Остались в запасе
40
Yan Marillat
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
10
Karim Tlilli
ЦФ
Остались в запасе
16
William Avognan
ВР
20
Dylan Durivaux
ЦЗ
93
Aniss El Hriti
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Дамьен Перринелль
Статистика матча Мартиг - Ред Стар
2
1
1
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
283
555
Сейвы
5
0
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Ред Стар
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
2 : 1
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Jean Laville, Gueugnon
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